Супы не всегда полезны: диетологи назвали первые блюда, которые вредят здоровью

Какие супы вредят здоровью / © Pixabay

Реклама

Некоторые супы могут сильно нагружать желудочно-кишечный тракт и быть вредными для здоровья в целом. Особенно их следует исключить из рациона людям с хроническими заболеваниями.

Диетологи из стран ЕС, США и Канады составили перечень супов, которые нужно есть как можно меньше. Среди них:

слишком соленые супы, например солянка — из-за чрезмерного количества жирных копченостей и соли такое первое блюдо очень калорийно, а еще его нельзя употреблять при проблемах с почками или печенью, гипертонии;

мясные жирные бульоны с зажаркой или маслом — в них высокая концентрация насыщенных жиров, поэтому они тяжело перевариваются, особенно при нарушениях функции поджелудочного и желчного пузыря;

супы с грибами — даже термическая обработка не всегда делает грибы полезными, они слишком тяжелы для желудка, особенно при чувствительной пищеварительной системе, ведь вызывают вздутие и метеоризм;

гороховый суп с копченостями — через бобовые образуются газы, а копчености дополнительно нагружают печень, это очень тяжелое блюдо для любого организма.

Интересно, что такого распространения, как в Украине, супы имеют далеко не во всех странах мира. Так, например, в Испании, Нидерландах, США, Автралии первые блюда едят очень редко, они являются в основном легкой перекуской. Там акцент делают на овощах, цельнозерновых продуктах, белках.

Реклама

Если вы не можете представить свой рацион без супов, гастроэнтерологи советуют обратить внимание на следующие варианты:

бульон на курятине без кожуры — идеальное блюдо, если вы восстанавливаетесь после болезней;

овощные супы с легким бульоном — томатные, кабачковые и т.п.;

классический украинский борщ — однако важно добавлять к нему минимум мяса, не использовать зажарку, а только морковь, свеклу и капусту.

Диетологи и гастроэнтерологи предостерегают, если после употребления супа вы испытываете тяжесть в животе, вздутие, метеоризм, нужно либо изменить рецепт, либо употреблять в пищу первые блюда не так часто. Суп — это легкое блюдо для перекуса, которое не должно вредить организму.