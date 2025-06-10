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Супы не всегда полезны: диетологи назвали первые блюда, которые вредят здоровью
В украинской кухне супы являются неотъемлемой частью традиции. Большинство из них числятся даже элементом культурного наследия. Однако, говорят эксперты, не все первые блюда одинаково полезны.
Некоторые супы могут сильно нагружать желудочно-кишечный тракт и быть вредными для здоровья в целом. Особенно их следует исключить из рациона людям с хроническими заболеваниями.
Диетологи из стран ЕС, США и Канады составили перечень супов, которые нужно есть как можно меньше. Среди них:
слишком соленые супы, например солянка — из-за чрезмерного количества жирных копченостей и соли такое первое блюдо очень калорийно, а еще его нельзя употреблять при проблемах с почками или печенью, гипертонии;
мясные жирные бульоны с зажаркой или маслом — в них высокая концентрация насыщенных жиров, поэтому они тяжело перевариваются, особенно при нарушениях функции поджелудочного и желчного пузыря;
супы с грибами — даже термическая обработка не всегда делает грибы полезными, они слишком тяжелы для желудка, особенно при чувствительной пищеварительной системе, ведь вызывают вздутие и метеоризм;
гороховый суп с копченостями — через бобовые образуются газы, а копчености дополнительно нагружают печень, это очень тяжелое блюдо для любого организма.
Интересно, что такого распространения, как в Украине, супы имеют далеко не во всех странах мира. Так, например, в Испании, Нидерландах, США, Автралии первые блюда едят очень редко, они являются в основном легкой перекуской. Там акцент делают на овощах, цельнозерновых продуктах, белках.
Если вы не можете представить свой рацион без супов, гастроэнтерологи советуют обратить внимание на следующие варианты:
бульон на курятине без кожуры — идеальное блюдо, если вы восстанавливаетесь после болезней;
овощные супы с легким бульоном — томатные, кабачковые и т.п.;
классический украинский борщ — однако важно добавлять к нему минимум мяса, не использовать зажарку, а только морковь, свеклу и капусту.
Диетологи и гастроэнтерологи предостерегают, если после употребления супа вы испытываете тяжесть в животе, вздутие, метеоризм, нужно либо изменить рецепт, либо употреблять в пищу первые блюда не так часто. Суп — это легкое блюдо для перекуса, которое не должно вредить организму.