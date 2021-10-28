Существует ли профилактическая вакцина от рака груди? В США начали ее испытания

Существует ли профилактическая вакцина от рака груди? В США начали ее испытания

Кливлендская клиника в США запускает первое в своем роде исследование вакцины.

В течение многих лет эксперты искали пути улучшения вариантов лечения людей с раком молочной железы - одного из самых распространенных видов рака.

До недавнего времени о профилактике заболевания пока новостей не было.

И вот клиника Кливленда начала клинические испытания новой вакцины, предназначенной для предотвращения трижды негативного рака молочной железы (TNBC). Онколог, доктор медицинских наук, главный исследователь Г. Томас Бадд объяснил, что происходит и как может выглядеть будущее профилактики рака молочной железы.

Как испытывают вакцину против рака молочной железы?

Клиническое исследование основано на двух десятилетиях экспериментов и лабораторных выводах иммунолога Кливлендской клиники Лернера, доктора философии Винсента Туохи, который показал, что активация иммунной системы против белка под названием α-лактальбумин предотвращает рак молочной железы у мышей с риском заболевания. Исследование, первоначально опубликованное в Nature Medicine, частично финансировалось за счет благотворительных взносов более 20 тыс. человек за последние 12 лет.

Теперь начнут испытания на людях, сосредоточившись на лицах, окончивших лечение от TNBC и подвергающихся риску рецидива.

Цель исследования первой фазы — определить правильную дозировку для пациентов с ранней стадией TNBC и оптимизировать иммунный ответ организма на вакцину. железы.

"Наша долгосрочная цель – определить, может ли эта вакцина предотвратить рак молочной железы – особенно более агрессивные его формы – до того, как он возникнет", – говорит доктор Бадд.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами в США недавно одобрило заявку на применение вакцины, что позволило продолжить клинические испытания. Исследование финансируется Министерством обороны США.

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Что даст вакцина от рака груди?

Вакцина направлена на молочный белок -лактальбумин, который обычно выделяется только во время лактации. После лактации он не присутствует в нормальной ткани груди. Но опухоли могут производить этот белок, когда им не следует это делать. Исследования показали, что от 70 до 80% TNBC производят слишком много α-лактальбумина.

«Общая идея вакцины состоит в том, что α-лактальбумин может быть так называемой иммунологической мишенью, где мы можем стимулировать иммунную систему атаковать клетки, производящие этот белок», – говорит доктор Бадд.

Вакцина также содержит другой препарат, иммунологический адъювант, который по существу привлекает внимание иммунной системы к α-лактальбумину и обозначает его для иммунного ответа, чтобы предотвратить рост появляющейся опухоли.

Почему исследования направлены на трижды негативный рак молочной железы?

Такое название этот тип рака получил, потому что он является отрицательным для 3 клеточных маркеров, которые исследуются при раке молочной железы.

Гормональная терапия и другие таргетные препараты неэффективны против трижды негативного рака молочной железы. В настоящее время единственным эффективным методом профилактики, доступным для людей с высоким риском развития рака молочной железы, является мастэктомия.

TNBC составляет от 12% до 15% всех видов рака молочной железы и является наиболее агрессивным и смертельным подтипом, при этом почти четверть всех пациенток умирает в течение пяти лет после диагноза.

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Каким будет следующий этап клинических испытаний?

Первоначальный этап исследования сосредоточен на людях, уже перенесших рак молочной железы, но в конечном итоге исследования будут расширены, чтобы изучать людей из группе риска.

«Это только отправная точка. Мы начинаем с пациентов, которые уже болеют раком молочной железы и должны его победить. Когда мы выясним побочные эффекты и дозировку, изучим пациентов, имеющих генетический риск развития рака молочной железы», – говорит доктор Бадд.

Кто участвует в испытании вакцины против рака молочной железы?

Участники будут соответствовать следующим критериям:

в общем здоровые

завершившие лечение тройственно отрицательного рака молочной железы, но с риском рецидива,

не принимают лекарства, побочные эффекты которых включают лактацию или выработку молока.

Сколько участников будет?

К исследованию первой фазы будут привлекать от 18 до 24 человек, у которых был диагностирован TNBC в течение последних трех лет и в настоящее время у них нет опухолей, но у них существует высокий риск рецидива.

"На первой фазе мы начнем с низкой дозы вакцины, леча от одного до трех пациентов и контролируя их, чтобы убедиться, что все хорошо", — объясняет доктор Бадд.

Если у этих пациентов нет проблем, исследователи перейдут в следующую фазу.

Иными словами, количество участников и уровень их дозировки в конечном итоге будут зависеть от того, будут ли врачи наблюдать какие-либо побочные эффекты у первых нескольких пациентов.

"Только что мы выясним, сколько вакцины можем дать, посмотрим на ее влияние на иммунную систему", — продолжает доктор Бадд.

Ожидается, что исследование будет завершено в сентябре 2022 года.

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Какие потенциальные побочные эффекты следует ожидать от вакцины против рака молочной железы?

Вакцина все еще экспериментальная, поэтому существует вероятность возникновения пока неизвестных побочных эффектов. И конечно, есть вероятность, что она не защитит участников от рецидива рака.

«Мы не знаем, будет ли это иметь значительное влияние на вероятность возвращения рака», – говорит доктор Бадд.

Когда вакцина от рака груди станет доступна всем?

На пороге открытия первой фазы испытания еще слишком рано говорить, когда вакцина против рака молочной железы станет широко доступной. Эта стратегия вакцины также применима к другим типам опухолей, включая рак яичников и эндометрия.

«Нужны годы, чтобы разработать и проверить что-то подобное, — говорит доктор Бадд, — потому что нужны годы, чтобы увидеть, предотвращаешь ли вы рак, который может возникнуть в течение жизни человека. Но мы должны с чего-то начинать, и мы очень рады сделать наш первый шаг».

По материалам health.clevelandclinic.org

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