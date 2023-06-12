Свежесть и молодость в любом возрасте: как японки ухаживают за кожей

Японки вопреки годам виртуозно сохраняют красоту и молодость кожи. Во многом это заслуга правильного ухода за собой.

Умывание

Японки возвели ритуал очищения кожи в настоящий культ. Утром они могут воспользоваться только пенкой для умывания лица, но уже вечером, для снятия макияжа и скопившихся за весь день загрязнений, обязательно проводят очистку в два этапа:

Гидрофильное масло — кроме очищающих свойств, такое средство также имеет одну важную особенность: оно не образует пленку, поэтому не забивает поры. Японки часто имеют жирную, плотную и ячеистую кожу от природы, поэтому гидрофильное масло очень ценится в этой стране. Впрочем, это средство идеально подойдет и сухому эпидермису. Наносят гидрофильное масло сухими ладонями на полностью сухую кожу лица, поверх макияжа. Сначала следует очистить губы и глаза (пальцы должны двигаться по нижним векам в сторону носа, а по верхним – от основания ресниц до их кончиков, а также от уголков к середине губ). Дальше уже можно подключить воду. Руки смачиваются, чтобы снова аккуратно провести массаж лица. Масло сразу превращается в эмульсию, которая легко смывается и убирает всю грязь. Пенка для лица – когда кожа избавилась от остатков косметики, можно приступать к очищению густой пенкой. Получают ее из молочка или геля для умывания, которые тщательно сбивают, используя для этого специальную нейлоновую сеточку, ставший очень популярным спонж конняка или кисточка. Пальцы вообще не должны прикасаться к лицу на этом этапе. Японки очень боятся растянуть кожу, поэтому даже никогда ее не вытирают, а лишь промокают (по возможности бумажным полотенцем). Удаляют пенку теплой водой и сразу наносят питательный или увлажняющий крем. Важно успеть сделать это за 30 секунд, потому что кожа в это время максимально восприимчива к действию компонентов.

Базовый уход за кожей у японок

В Японии очень популярны лосьоны, которые используются для тонизации кожи. Они имеют слегка вязкую консистенцию, поэтому наносятся прямо пальцами. После того, как лосьон впитался, наносят молочко, которое чем-то похоже на разбавленный крем. Оно чаще всего выполняет увлажняющую функцию.

Японки довольно редко используют густые кремы, и то преимущественно в вечернее время. Дальнейшие действия зависят от того, от каких именно проблем с кожей хочет избавиться конкретное лицо. Поэтому здесь уже выбирается средство от высыпаний, сосудистой сеточки, морщинок под глазами и т.д.

Обязательно японки наносят средство для защиты от УФ-лучей для сохранения аристократического белья и во избежание преждевременного старения.

Специальные правила для красоты

У японок очень популярны паровые ванны. Они считают, что это отличный способ активизировать кровоток, очистить поры, улучшить обмен веществ. Чтобы процедура была еще более полезна, обычную воду часто заменяют травяными настоями, зеленым чаем или эфирными маслами (10 капель на 2 л воды).

Если у вас нет специального устройства для проведения паровой ванны, можно сделать так: налить состав в широкую чашу, прикрыться полотенцем и наклониться на расстоянии 20-30 см от паровой ванны.

Чтобы дополнительно осветлить кожу лица, японки используют сыворотки и лосьоны, а также натуральные смеси с рисовой мукой. Они также чистят поры и отлично удаляют загрязнение. Муку можно сочетать с медом или кефиром, яйцом или сметаной. Среди популярных масок – тканевые с зеленым чаем, алоэ. Если под рукой нет маски, делают быстрый компресс из хлопковой салфетки, которую пропитывают минеральной водой и ежедневным лосьоном. Требуется всего три минуты, чтобы лицо стало увлажненным, свежим и гладким. Перед нанесением средств часто немного распаривают кожу горячим полотенцем.

Скрабы часто изготовляют сами, соединив натуральный йогурт, молотый миндаль и небольшое количество меда.

Не забывают здесь и о теле. Сухой массаж щеткой – традиционный ритуал красоты для многих японок. Он улучшает циркуляцию крови, выводит излишнюю жидкость, очищает и смягчает кожу. Как правило, тело массируют каждый вечер "на сухую", снизу врагу по ходу лимфы.

Для поддержания своей красоты и молодости японки не жалеют ни времени, ни сил. Обязательными частями их ухода за собой являются тонизирование, увлажнение, защита от солнца и мягкая очистка.

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