Своевременный завтрак способствует долголетию: ученые обнаружили новую связь между режимом питания и продолжительностью жизни
С возрастом меняется не только внешность, но и повседневные привычки — и именно они часто оказывают более весомое влияние на продолжительность жизни, чем кажется на первый взгляд. Если вас интересуют подлинные секреты долголетия, результаты нового исследования могут стать неожиданностью.
Команда ученых из Mass General Brigham выяснила: время еды, в частности завтрака, имеет прямую связь с продолжительностью жизни. Хотя в молодом возрасте поздний завтрак обычно не вызывает проблем, в пожилом возрасте эта привычка может стать определяющим фактором здоровья и долголетия.
Что показало исследование
В рамках масштабного проекта Манчестерского университета в течение нескольких десятилетий наблюдали за почти 3 тысячами пожилых людей. Участники тщательно фиксировали свои привычки и заполняли анкеты о состоянии здоровья. Анализ этих данных выявил интересную тенденцию: с годами большинство людей начинает смещать приемы пищи на более позднее время. Больше всего это касается завтрака — средний “сдвиг” составлял около 45 минут в течение жизни.
Почему люди начинают завтракать позже
Исследователи выделили несколько ключевых факторов:
Состояние здоровья. Люди, которые испытывали хроническую усталость или имели проблемы с пищеварением или полостью рта, чаще откладывали утренний прием пищи.
Генетические особенности. Так называемые “совы” естественно тяготеют к более позднему графику питания.
Психоэмоциональное состояние. Поздние завтраки часто оказывались характерными для людей с депрессией и тревожностью.
Как это сказывается на долголетии
Когда участников разделили на две группы — тех, кто ел раньше и систематически откладывал приемы пищи, — разница оказалась ощутимой. Через 10 лет уровень выживания среди «ранних едоков» составлял 89,5%, тогда как среди завтракавших и ужинавших позже — лишь 86,7%. Более того, каждый дополнительный час задержки завтрака повышал риск смерти от любых причин на 8–11%.
Доктор Хасан Дашти, один из авторов исследования, отмечает: “Наши данные свидетельствуют, что время приема пищи, особенно завтрака, может быть важным показателем общего состояния здоровья в пожилом возрасте”.
Иными словами, резкие изменения в пищевом графике могут сигнализировать о скрытых проблемах со здоровьем. Хотя это исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь между поздними завтраками и более короткой продолжительностью жизни, наблюдается четкая корреляция.
Регулярный и своевременный завтрак — это не просто полезная привычка. Это простой, но эффективный способ поддержать здоровье и увеличить свои шансы на долгую, активную жизнь.