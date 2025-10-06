Когда нужно завтракать для здоровья и долголетия / © unsplash.com

Команда ученых из Mass General Brigham выяснила: время еды, в частности завтрака, имеет прямую связь с продолжительностью жизни. Хотя в молодом возрасте поздний завтрак обычно не вызывает проблем, в пожилом возрасте эта привычка может стать определяющим фактором здоровья и долголетия.

Что показало исследование

В рамках масштабного проекта Манчестерского университета в течение нескольких десятилетий наблюдали за почти 3 тысячами пожилых людей. Участники тщательно фиксировали свои привычки и заполняли анкеты о состоянии здоровья. Анализ этих данных выявил интересную тенденцию: с годами большинство людей начинает смещать приемы пищи на более позднее время. Больше всего это касается завтрака — средний “сдвиг” составлял около 45 минут в течение жизни.

Почему люди начинают завтракать позже

Исследователи выделили несколько ключевых факторов:

Состояние здоровья. Люди, которые испытывали хроническую усталость или имели проблемы с пищеварением или полостью рта, чаще откладывали утренний прием пищи. Генетические особенности. Так называемые “совы” естественно тяготеют к более позднему графику питания. Психоэмоциональное состояние. Поздние завтраки часто оказывались характерными для людей с депрессией и тревожностью.

Как это сказывается на долголетии

Когда участников разделили на две группы — тех, кто ел раньше и систематически откладывал приемы пищи, — разница оказалась ощутимой. Через 10 лет уровень выживания среди «ранних едоков» составлял 89,5%, тогда как среди завтракавших и ужинавших позже — лишь 86,7%. Более того, каждый дополнительный час задержки завтрака повышал риск смерти от любых причин на 8–11%.

Доктор Хасан Дашти, один из авторов исследования, отмечает: “Наши данные свидетельствуют, что время приема пищи, особенно завтрака, может быть важным показателем общего состояния здоровья в пожилом возрасте”.

Иными словами, резкие изменения в пищевом графике могут сигнализировать о скрытых проблемах со здоровьем. Хотя это исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь между поздними завтраками и более короткой продолжительностью жизни, наблюдается четкая корреляция.

Регулярный и своевременный завтрак — это не просто полезная привычка. Это простой, но эффективный способ поддержать здоровье и увеличить свои шансы на долгую, активную жизнь.