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Сжигает жир и способствует похудению: специалисты назвали рыбу, которую следует обязательно добавить в свой рацион, если вы на диете
Эта рыба не только деликатес, но и эффективный помощник во время похудения. Она отличается низкой калорийностью, богатым содержанием белка, поэтому идеально подходит, если вы хотите сбросить лишние килограммы и продолжать есть вкусно и полезно.
О лучшей рыбе для похудения рассказали в издании Eating Well.
Речь идет о камбале. Хотя эту рыбу украинцы покупают редко, но, по словам диетологов, ее следует добавить в свой рацион.
Чем полезна камбала во время похудения
Камбала содержит большое количество жирных кислот Омега-3, которые не только поддерживают общее самочувствие на высоком уровне, но и способствуют снижению веса.
Хотя Омега-3 жирных кислот в этой рыбе меньше, чем, например, в лососе, однако она содержит значительно больше, чем тилапия, щепа или сом.
Камбала низкокалорийна, но, при этом, богата высококачественным белоком, который дает ощущение сытости после еды и не перегружает организм лишними калориями. Именно поэтому камбалу важно добавлять в рацион людей, пытающихся похудеть. Она обеспечивает организм достаточным количеством энергии и сохраняет мышечную массу.
Эта рыба является отличным источником селена. Он является мощным антиоксидантом, а во время похудения поддерживает в теле здоровый метаболизм. Селен, например, регулирует гормоны щитовидной железы, которые влияют на скорость метаболизма и помогают поддерживать здоровый вес.
Еще одним неочевидным преимуществом камбалы является легкость и простота ее приготовления. Ее филе можно обжарить на сковороде до золотистой корочки, запечь в духовке или даже готовить на пару менее чем за 10 минут.