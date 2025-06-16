Лучшая рыба для похудения / © Pixabay

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О лучшей рыбе для похудения рассказали в издании Eating Well.

Речь идет о камбале. Хотя эту рыбу украинцы покупают редко, но, по словам диетологов, ее следует добавить в свой рацион.

Чем полезна камбала во время похудения

Камбала содержит большое количество жирных кислот Омега-3, которые не только поддерживают общее самочувствие на высоком уровне, но и способствуют снижению веса.

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Хотя Омега-3 жирных кислот в этой рыбе меньше, чем, например, в лососе, однако она содержит значительно больше, чем тилапия, щепа или сом.

Камбала низкокалорийна, но, при этом, богата высококачественным белоком, который дает ощущение сытости после еды и не перегружает организм лишними калориями. Именно поэтому камбалу важно добавлять в рацион людей, пытающихся похудеть. Она обеспечивает организм достаточным количеством энергии и сохраняет мышечную массу.

Эта рыба является отличным источником селена. Он является мощным антиоксидантом, а во время похудения поддерживает в теле здоровый метаболизм. Селен, например, регулирует гормоны щитовидной железы, которые влияют на скорость метаболизма и помогают поддерживать здоровый вес.

Еще одним неочевидным преимуществом камбалы является легкость и простота ее приготовления. Ее филе можно обжарить на сковороде до золотистой корочки, запечь в духовке или даже готовить на пару менее чем за 10 минут.

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