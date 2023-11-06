Сжигает жир и уменьшает целлюлит, борется со старением и деменцией – суперфуд, который полезен всем

9 причин, чтобы такой целебный продукт всегда был у вас под рукой.

Уничтожит воспаление, морщины на коже, устранит перхоть и уберет лишний жир на боках. Список пользы этого продукта достаточно длинный. Этот полезный суперфуд – имбирь, продающийся в любом супермаркете. Он стоит копейки, но его целительная сила безгранична, поэтому имбирь нужно всегда держать под рукой. Рассказываем, зачем употреблять этот суперфуд, чем он полезен и что лечит.

Чем полезен корень имбиря

Сражается с воспалениями. Это природное оружие против вирусов, воспалений и различных бактерий. Отвар из корня имбиря помогает при ангине, а чаи лечат простуду и грипп. Также из отвара можно делать компресс на лицо – это уменьшит сыпь и покраснение кожи.

Это природное оружие против вирусов, воспалений и различных бактерий. Отвар из корня имбиря помогает при ангине, а чаи лечат простуду и грипп. Также из отвара можно делать компресс на лицо – это уменьшит сыпь и покраснение кожи. Помогает сжигать жир. Имбирь ускоряет обменные процессы в организме, поэтому чашка отвара в день поможет сжечь больше калорий. А если пить чай с имбирем, то можно чувствовать себя сытым подольше, тогда не хочется много есть. Поэтому это очень действенный помощник при похудении.

Имбирь ускоряет обменные процессы в организме, поэтому чашка отвара в день поможет сжечь больше калорий. А если пить чай с имбирем, то можно чувствовать себя сытым подольше, тогда не хочется много есть. Поэтому это очень действенный помощник при похудении. Стимулирует рост волос. Если регулярно делать маску из кокосового масла и имбирного сока, то можно стимулировать спящие волосяные луковицы к активному росту. Такая процедура укрепит корни волос и ускорит рост новых. Маску нужно делать один раз в неделю.

Если регулярно делать маску из кокосового масла и имбирного сока, то можно стимулировать спящие волосяные луковицы к активному росту. Такая процедура укрепит корни волос и ускорит рост новых. Маску нужно делать один раз в неделю. Борется со старением кожи. Имбирь богат антиоксидантами, которые уменьшают повреждение клеток кожи и воспаление. Также суперфуд способен повышать выработку коллагена, необходимого для эластичности и упругости кожи. Кроме того, этот корень прекрасно борется с пигментными пятнами. Для этого нужно натирать кожу кусочком имбиря 2-3 раза в день. Результат вы заметите уже через месяц.

Имбирь богат антиоксидантами, которые уменьшают повреждение клеток кожи и воспаление. Также суперфуд способен повышать выработку коллагена, необходимого для эластичности и упругости кожи. Кроме того, этот корень прекрасно борется с пигментными пятнами. Для этого нужно натирать кожу кусочком имбиря 2-3 раза в день. Результат вы заметите уже через месяц. Помогает избавиться от прыщей. Антисептические свойства имбиря также помогают избавиться от высыпаний на коже и прыщей. Корень способен улучшить кровообращение и обновляет кожу. Следует лишь немного добавить сока имбиря в любую маску, которой вы пользуетесь.

Антисептические свойства имбиря также помогают избавиться от высыпаний на коже и прыщей. Корень способен улучшить кровообращение и обновляет кожу. Следует лишь немного добавить сока имбиря в любую маску, которой вы пользуетесь. Борется с перхотью, устраняет зуд и сухость кожи головы. Для лечения волос нужно взять тертый имбирь и масло жожоба в пропорции 1:1, все тщательно перемешать и втереть в кожу головы. Затем оставьте маску на 5-10 минут и тщательно вымойте голову шампунем.

Для лечения волос нужно взять тертый имбирь и масло жожоба в пропорции 1:1, все тщательно перемешать и втереть в кожу головы. Затем оставьте маску на 5-10 минут и тщательно вымойте голову шампунем. Уменьшает проявления целлюлита. Имбирь ускоряет циркуляцию крови, тем самым помогает в борьбе с целлюлитом. Для того чтобы приготовить лечебный скраб нужно смешать пол стакана сахара с лимонным соком из половины лимона, добавить 100 граммов оливкового масла и 4 ст. ложки тертого имбиря. Таким скрабом можно пользоваться всякий раз, когда принимаете душ.

Имбирь ускоряет циркуляцию крови, тем самым помогает в борьбе с целлюлитом. Для того чтобы приготовить лечебный скраб нужно смешать пол стакана сахара с лимонным соком из половины лимона, добавить 100 граммов оливкового масла и 4 ст. ложки тертого имбиря. Таким скрабом можно пользоваться всякий раз, когда принимаете душ. Заживляет раны. Имбирь обладает антисептическими свойствами, поэтому быстро заживляет царапины, усиливая регенерацию клеток. Для этого достаточно взять кусочек имбиря и приложить на несколько секунд к царапине – и она быстрее заживает.

Имбирь обладает антисептическими свойствами, поэтому быстро заживляет царапины, усиливая регенерацию клеток. Для этого достаточно взять кусочек имбиря и приложить на несколько секунд к царапине – и она быстрее заживает. Предупреждает деменцию. Имбирь может снизить воспалительные процессы, происходящие в мозге. Исследование ученых подтверждает, что регулярное употребление корня способно оградить мозг от когнитивных нарушений и улучшает память. Поэтому это очень веское основание, чтобы добавить этот полезный суперфуд в свой рацион.

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