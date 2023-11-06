Сжигает жир и уменьшает целлюлит, борется со старением и деменцией – суперфуд, который полезен всем

9 причин, чтобы такой целебный продукт всегда был у вас под рукой.
Уничтожит воспаление, морщины на коже, устранит перхоть и уберет лишний жир на боках. Список пользы этого продукта достаточно длинный. Этот полезный суперфуд – имбирь, продающийся в любом супермаркете. Он стоит копейки, но его целительная сила безгранична, поэтому имбирь нужно всегда держать под рукой. Рассказываем, зачем употреблять этот суперфуд, чем он полезен и что лечит.
Чем полезен корень имбиря
- Сражается с воспалениями. Это природное оружие против вирусов, воспалений и различных бактерий. Отвар из корня имбиря помогает при ангине, а чаи лечат простуду и грипп. Также из отвара можно делать компресс на лицо – это уменьшит сыпь и покраснение кожи.
- Помогает сжигать жир. Имбирь ускоряет обменные процессы в организме, поэтому чашка отвара в день поможет сжечь больше калорий. А если пить чай с имбирем, то можно чувствовать себя сытым подольше, тогда не хочется много есть. Поэтому это очень действенный помощник при похудении.
- Стимулирует рост волос. Если регулярно делать маску из кокосового масла и имбирного сока, то можно стимулировать спящие волосяные луковицы к активному росту. Такая процедура укрепит корни волос и ускорит рост новых. Маску нужно делать один раз в неделю.
- Борется со старением кожи. Имбирь богат антиоксидантами, которые уменьшают повреждение клеток кожи и воспаление. Также суперфуд способен повышать выработку коллагена, необходимого для эластичности и упругости кожи. Кроме того, этот корень прекрасно борется с пигментными пятнами. Для этого нужно натирать кожу кусочком имбиря 2-3 раза в день. Результат вы заметите уже через месяц.
- Помогает избавиться от прыщей. Антисептические свойства имбиря также помогают избавиться от высыпаний на коже и прыщей. Корень способен улучшить кровообращение и обновляет кожу. Следует лишь немного добавить сока имбиря в любую маску, которой вы пользуетесь.
- Борется с перхотью, устраняет зуд и сухость кожи головы. Для лечения волос нужно взять тертый имбирь и масло жожоба в пропорции 1:1, все тщательно перемешать и втереть в кожу головы. Затем оставьте маску на 5-10 минут и тщательно вымойте голову шампунем.
- Уменьшает проявления целлюлита. Имбирь ускоряет циркуляцию крови, тем самым помогает в борьбе с целлюлитом. Для того чтобы приготовить лечебный скраб нужно смешать пол стакана сахара с лимонным соком из половины лимона, добавить 100 граммов оливкового масла и 4 ст. ложки тертого имбиря. Таким скрабом можно пользоваться всякий раз, когда принимаете душ.
- Заживляет раны. Имбирь обладает антисептическими свойствами, поэтому быстро заживляет царапины, усиливая регенерацию клеток. Для этого достаточно взять кусочек имбиря и приложить на несколько секунд к царапине – и она быстрее заживает.
- Предупреждает деменцию. Имбирь может снизить воспалительные процессы, происходящие в мозге. Исследование ученых подтверждает, что регулярное употребление корня способно оградить мозг от когнитивных нарушений и улучшает память. Поэтому это очень веское основание, чтобы добавить этот полезный суперфуд в свой рацион.
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