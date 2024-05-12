Сжигайте лишний жир и контролируйте аппетит: ешьте эти пять фруктов и ягод и худейте

Пять всем известных фруктов помогают сжигать лишний жир и контролировать аппетит. Поэтому диетологи советуют их есть тем, кто находится на диете.

Яблоки и груши

Эти два фрукта содержат большое количество флавоноидов, а еще клетчатку, которая стимулирует пищеварение и поддерживает здоровую работу кишечника. Благодаря яблокам и грушам также происходит контроль уровня сахара в крови. Диетологи советуют есть их с кожурой, потому что именно в ней содержится больше антиоксидантов и витаминов.

Черника

Нацковцы провели исследование, в котором приняли участие 100 тысяч добровольцев. По результатам было установлено, что в чернике содержится много флавоноидов, которые помогают людям поддерживать здоровый вес тела. Особенно богаты этими антиоксидантами фрукты и ягоды темного цвета, в частности, черная смородина, ежевика, голубика, шелковица. Кстати, эти свойства они не теряют даже после заморозки, поэтому их можно смело есть из морозильной камеры.

Клубника

В этих ягодах содержится много антоцианинов, которые также требуются нашему организму, чтобы поддерживать здоровый вес. А еще, говорят диетологи, употребление клубники помогает поддержать активность зон мозга, которые отвечают за запоминание новой информации.

Перец

Это может показаться странным, но сладкий перец действительно является фруктом, а не овощем. В нем содержится очень полезное для человека вещество капсаицин, участвующее в стимулировании метаболизма. Как результат, лишний жир более активно сжигается.

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