Темные круги под глазами: тревожный симптом или только усталость

Темные круги под глазами — одна из первых причин в списке посещения врача. Часто к этому симптому часто добавляются головная боль или постоянная усталость. И все же, почему появляются темные круги под глазами и как от них избавиться правильно, не маскируя?

Синяки под глазами бывают результатом бессонницы, стресса, перегруженности. Так принято считать. Однако на самом деле все не очень просто.

Рассказываем о настоящих причинах появления следов усталости на лице и действенных способах избавиться синяков под глазами.

Почему появляются синяки под глазами

Ни один специалист не согласится, что именно усталость влечет появление синяков под глазами.

Круги под глазами, каак правило, возникают из-за гиперпигментации. Спровоцировать ее проявление могут как внешние факторы, такие как длительное солнечные лучи, курение и плохой сон, так и генетика.

При недостаточном кровообращении под глазами кровь в капиллярах застаивается, и гемоглобин меняет свой цвет.

Люди азиатского и африканского типов более склонны к гиперпигментации под глазами, потому что их общей генетической особенностью является тонкая кожа нижних век. Вены просвечиваются, окрашивая кожу под глазами в темный цвет.

Спровоцировать появление синяков под глазами также может сезонная аллергия. Через заложенность носа нарушается кровообращение, что приводит к расширению вен на участке под глазами.

"Вены под глазами становятся больше и темнее. Темные круги под глазами также могут появиться из-за потери жира и коллагена - естественных возрастных изменений эпидермиса. Кожа истончается, образуется впалость под глазами. Все это лишь подчеркивает усталый вид ", — говорит американский дерматолог Деннис Гросс.

Образ жизни и режим питания, бесспорно, также влияют. Тут и стресс, и курение, и ожирение, и гаджеты.

Мы проводим слишком много времени, уставившись в экраны смартфонов и ноутбуков, что тоже наносит серьезный вред глазам. Чем больше времени мы проводим перед экраном, тем сильнее напрягаем глазаа. Как следствие — увеличиваются мелкие кровеносные сосуды, создавая вокруг глаз те же злосчастные тени.

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Чтообы понять, почему круги под глазами появились в вашем случае, специалисты рекомендуют провести простой тест. Заметьте, это лишь поверхностная диагностика, которая не заменит консультацию врача.

Тест для выявления причины синяков под глазами

Защипните кожу вокруг глаз пальцами и немного оттяните ее. Если она останется темной, то, скорее всего, у вас проблема с пигментом. Если же кожа изменит цвет, то причина наверняка в расширенных венах, Такой тест рекомендует дерматолог Деннис Гросс.

Как избавиться от темных кругов под глазами

Специалисты убеждены, что первым шагом в борьбе с темными кругами под глазами должен быть тщательный анализ рациона.

Диета

Никакая специальная диета не избавит вас от темных кругов. Но рацион, в котором много свежих фруктов, овощей, цельных злаков, постного белка и полезных жиров, может заметно улучшить состояние вашей кожи — в том числе и в области вокруг глаз.

Употребляйте больше томатов

Помидоры могут помочь в борьбе с темными кругами или не допустить усугубления проблемы. А все потому, что в них содержится антиоксидант ликопин, который улучшает кровообращение и укрепляет кровеносные сосуды. Вдобавок этот каротиноид снижает риск возникновения онко- и сердечно-сосудистых заболеваний.

С той же целью в рацион можно добавить чернику, арбуз, апельсины и свеклу.

Меньше красного вина и кофе

Если хотите избавиться от темных кругов под глазами, от красного вина и кофе лучше отказаться.

Дерматолог Деннис Гросс считает, что это поможет уменьшить синяки под глазами. Вода - вот лучший заменитель. Если ее недостаточно, обезвоживание организма неизбежно, а значит, и к темных кругов под глазами, и предоставляет желтоватый оттенок коже.

Другие способы борьбы с темными кругами

Нормализовать свой сон

Недосып сам по себе не вызывает темные круги под глазами, а лишь подчеркивает их наличие. Врачи рекомендуют спать по 7-9 часов в сутки. Роскошь, скажете вы. Но этого времени действительно достаточно, чтобы как следует отдохнуть и встретить утро со здоровым румянцем, а не синяками под глазами.

А если у вас есть склонность к отекам под глазамаи, спите на спине и расположите подушку так, чтобы ваша голова была приподнята. Это сведет к минимуму вероятность появления отеков.

Здоровый образ жизни

Все знают, что курить вредно, но все равно курят. Однако курение действительно влияет на образование темных кругов под глазами.

Бросьте курить. Исследование показало, что курение и вдыхание вторичного табачного дыма усугубляют проблему темных кругов под глазами так же, как избыточный вес, высокий уровень холестерина и триглицеридов (один из основных источников энергии для клеток организм — Ред.). Две последние проблемы можно решить с помощью корректировки питания, лекарств и физических упражнений.

Солнцезащитные средства

Чтобы избежать возникновения гиперпигментации в зоне под глазами, необходимо ежедневно пользоваться кремами с SPF-фильтром. Чтобы уменьшить воздействие солнечных лучей на кожу, перед выходом на улицу следует наносить солнцезащитные средства широкого спектра к линии роста ресниц, а для дополнительной защиты носить еще и солнцезащитные очки. Чтобы дополнительно замаскировать уже появились темные круги под глазами, используйте консилер с SPF 30.

Пересмотрите свой уход за кожей

Существует большое количество косметических средств, которые помогают справиться с темными кругами под глазами.

В составе кометики от темных кругов под глазами должны быть следующие ингредиенты, помогающие удерживать влагу в коже:

кофеин,

гиалуроновая кислота,

трипептиды и керамиды

По мнению специалистов, в борьбе с синяками под глазами также хорошо помогает красный "коктейль" из витамина C и гиалуроновой кислоты.

"Витамин C способствует выработке коллагена, а гиалуроновая кислота наполняет кожу, уменьшая ее прозрачность", — объясняет врач-дерматолог Деннис Гросс.

Косметологические процедуры от синяков под глазами

химический пилинг

Тем, чьи синяки под глазами являются следствием гиперпигментации, может помочь химический пилинг. Для решения этой проблемы не подойдут жесткие и глубокие пилинги из-за слишком тонкой кожи в области вокруг глаз. В противном случае на месте темных кругов может усилиться пигментация или даже остаться рубцы. Однако курс легких пилингов с молочной, миндальной или гликолевой кислотой может со временем решить проблему темных кругов под глазами.

Лазерное лечение

Гиперпигментацию на коже можно убрать с помощью лазерных процедур. Существуют специальные типы лазеров, подходящих для использования в чувствительной зоне вокруг глаз. Однако из-за риска нанести травму самому глазу курс лазеров должен проводить только опытный практикующий врач.

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Микронидлинг

Микронидлинг — это аппаратная процедура, направленная на обновление клеток и активацию их потенциала. Ее принцип заключается в нанесении на кожу множественных проколов тончайшими иглами и внесения в верхние слои эпидермиса полезных ингредиентов. Крошечные проколы побуждают клетки кожи в процесс естественного восстановления, тем самым способствуя и освещению темных кругов.

Специалисты советуют сочетать эту процедуру с курсом химического пилинга — микроиглы усилят проникновения в кожу, а, следовательно, и активность пилинга. Однако восстановительный период после микронидлинга может затянуться на несколько дней: из-за очень тонкой кожи вокруг глаз на этом месте могут появиться покраснения и отеки. С дискомфортом в эти дни специалисты рекомендуют бороться с помощью успокаивающего кожу крема.

Синяки под глазами могут быть симптомом серьезного заболевания

Анемия (низкий гемоглобин), отравления, кишечная инфекция, интоксикация при инфекционной болезни, головная боль сосудистого характера, заболевания сердца и сосудов — ряд проблем со здоровьем, на которые указывают темные круги под глазами.

При черепно-мозговой травме синяки и мешки под глазами обусловлены кровоизлиянием. Синяки под глазами от удара будут отличаться и визуально, и по симптомам.

Причиной синяков под глазами могут быть почки, но хроническая почечная недостаточность сопровождается отеком лица — мешки под глазами, отечность. Появление темных кругов вокруг глаз закономерно с возрастом. Впоследствии подкожный жировой слой истончается, и сосуды просвечивают сильнее.

В первую очередь, синяки под глазами — это диагностический критерий. Если темные круги, мешки под глазами, покраснение глаз, беспокоят постоянно, то нужно пройти обследование и исключить серьезные причины.

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