Тест "Человек под дождем" раскроет ваше настоящее Я

Тест "Человек под дождем" раскроет ваше настоящее Я

Психологи полагают, что можно оценить разные сферы человеческого подсознания, такие как страхи, мечты и основные черты личности в целом. Проективные личностные тесты, в частности, анализируют, как человек реагирует на определенные ситуации с помощью рисунка.

Узнайте и вы о себе по собственному рисунку.

Нарисуйте человека под дождем.

Тест «Человек под дождем» покажет ваш уровень терпимости, личностной тревожности, давления на вас и разочарования, а также выявит защитные механизмы.

Нарисуйте человека под дождем и придумайте ему историю.

Тест «Человек под дождем»

Что будет проанализировано на вашем рисунке:

Компоновка

Справа Если человек на вашем листе расположен справа, это свидетельствует о вашем желании профессионально расти и об уверенности в будущем.

Слева Если человек расположен в левой части листа, это свидетельствует о вашем пессимистическом настроении, а также о том, что что-то из прошлого мешает вам быть счастливыми в будущем.

В центре. Если человек занял центральное место, это означает, что вы твердо стоите на земле.

Зонт

Отсутствие зонтика свидетельствует о том, что у вас нет защитных механизмов и ресурсов, чтобы справиться со сложными ситуациями.

Большой зонтик, почти полностью закрывающий человека, означает, что вы очень обороняетесь, человек, который всегда нуждается в защите и предпочитает изоляцию.

Ручка зонта большая Вам всегда нужна поддержка и подготовленный план действий, даже если вы знаете, что вам это не понадобится.

Фигура человека

Вид спереди – с способностью противостоять сложным ситуациям

Профиль – желание избегать неоднозначных ситуаций.

Вид со спины – необходимость остаться незамеченной

Размер чертежа

Маленький рисунок : скромность, неуверенность, чувство неполноценности, низкая самооценка.

Великий: потребность быть признанным, склонна к тщеславию.

С чего вы начали рисовать

Самый распространенный способ – начать с головы человека и закончить каплями дождя. Однако...

Если вы начали с ног, это указывает, что вы склонны выбирать неверный путь решения собственных заморочек.

Если вы начали с зонта, это может являться признаком чрезмерной обороны.

Движется ли человек на вашем рисунке?

Если человек неподвижн, это свидетельствует о том, что вы хотите защититься от окружающего мира, и у вас есть проблемы с адаптацией.

Если человек идет, это значит, что вы знаете, куда следуете со своей жизнью.

Поскольку каждый рисунок уникален, а интерпретации для каждого человека разные, тест обычно производит и интерпретирует профессионал.

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