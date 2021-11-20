Тест: какие у вас способности мышления – обычные или нестандартные?

Эти тесты помогут оценить уровень интеллекта и креативности человека. Прежде тесты использовались для подготовки военнослужащих, но сегодня они стали частью учебных программ некоторых школ.
В 20 веке психологи Эллис Пол Торренс и Джой Пол Гилфорд исследовали человеческие способности мышления и разработали уникальную тестовую систему.
Их тесты помогут оценить уровень интеллекта и креативности человека. Прежде тесты использовали для подготовки военнослужащих, но сегодня они стали частью учебных программ некоторых школ.
Используя основу исследования Торранса и Гилфорда, предлагаем вам оценить свои способности мышления.
Рассмотрите хорошенько 10 фотографий. Что вы видите?
Не торопитесь с ответом.
Результаты можно найти в конце статьи.
В отличие от обычных тестов этот не имеет правильных или неправильных ответов. Единственное, что указывает на вашу креативность, это то, насколько ваш ответ отличается от наиболее очевидного ответа и количества возможных вариантов, которые вы придумали для каждого рисунка.
Посмотрите на ответы ниже
- Сначала вы, наверное, увидели свечу, а может, это застрявший в пробке штопор.
- Как вы думаете, это только пара следов в кругу? Некоторым привиделся десантник, который приземлился на землю (если смотреть снизу).
- Выглядит как компас. Но человек с нестандартным мышлением увидит голодного птенца в гнезде, зовущего маму (если смотреть сверху).
- На рисунке, похоже, изображена лужа на дороге. Но на самом деле это жираф, который виден из окна второго этажа.
- Возможно, это медведь, спускающийся с дерева (мы видим только его лапы).
- Вы увидели колесо автомобиля? Присмотритесь. Не напоминает ли вам это танцующего мексиканца в сомбреро (если смотреть сверху).
- Обычные люди видят колбасу или отпечаток каблука. А творческие – поезд, выходящий из тоннеля (если смотреть фронтально).
- Думаете, это просто мужская рубашка с галстуком-бабочкой? Некоторые люди видят на этом рисунке рассеянного официанта, застрявшего между дверью лифта.
- Автолюбители видят спидометр; физики – барометр. А люди с нестандартным мышлением – снеговика (если смотреть сверху).
- Многие скажут, что «кто-то за чем-то прячется». Веселее думать, что это пограничники с собаками, скрывающимися за баррикадой.
Если вы придумали несколько ответов на каждую картинку:
1-2 варианта ответа К сожалению, вы так же креативны, как и подавляющее большинство населения Земли. Возможно, вы не восприняли тест всерьез и быстро пролистывали ответы из любопытства. Это не в вашу пользу, потому что любопытство тесно связано с творчеством.
3-5 возможных ответов Если ответы далеки друг от друга по своему значению и вы не потратили всю ночь на креатив, поздравляем! Вы обладаете нестандартными способностями мышления и творчески подходите к решению проблем. Можете сдвинуть горы, если только захотите!
6 и более возможных ответов Ничто не помешает вашей настойчивости. Творческое мышление просто необычайно. Вы определенно можете мыслить нестандартно. Снимаем шляпы!
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