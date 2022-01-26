Тест: каков ваш страх? Наиболее пугающее фото раскроет тайные стороны личности

Чего вы боитесь больше всего? Рассмотрите эти жуткие фото.

Американский писатель и мифолог Джозеф Кэмпбелл однажды сказал: «Пещера, в которую боишься войти, содержит клад, который ты ищешь». Будучи выдающимся мыслителем, интересовавшимся всеми аспектами человеческого существования, Кэмбелл продолжал развивать и пропагандировать идею о поиске подлинного счастья.

К сожалению, или к счастью, эта философия не применима к большинству современных людей, потому что они часто боятся рисковать и глобально менять жизнь.

Этот психологический тест поможет узнать больше о своих подлинных стремлениях.

Мы подготовили тест, который раскроет ваши истинные страхи, страсти и желания.

Выберите место, которое вас пугает больше всего

Выберите место, куда боитесь заходить больше всего

Результаты теста

Ледяная пещера

Вы ищете душевное тепло. Несмотря на то, что жизнь вас полностью устраивает, вы все равно боитесь одиночества, разочарования и тоски.

Сокровище, которое вы ищете в этой ледяной пещере, – любовь. Возможно, думаете, что вам не нужны отношения для счастья, но поймете, насколько они бесценны, когда найдете своего человека.

И даже, если вы сейчас состоите в романтических отношениях, все равно подсознательно стремитесь к новым.

Тоннель

Вам нужно избавиться от мрачных мыслей, чтобы яснее увидеть свой путь.

Сокровище, которое вы ищете в этом тоннеле, – уверенность в себе. Поделитесь своими мыслями и проблемами с кем-то (возможно, со специалистом), даже если это покажется крайне сложно. Помните, в конце даже самого темного тоннеля всегда есть свет.

Колодец

Эта картина символизирует скуку. Вы застряли и ждете, когда кто-нибудь придет и спасет вас. Ситуация может показаться нормальной для тех людей, которые любят одиночество и часто размышляют о смысле жизни, но это не о вас.

Сокровище, которое вы ищете, – путешествие. Вы хотите проводить как можно больше времени на свежем воздухе, природе, узнавать новое и наслаждаться жизнью. Почему бы не запланировать его прямо сейчас?

Нора

Вас пугает неизвестность. Вы должны быть уверены во всем и всех, а также знаете, что хотите от жизни. Но нора символизирует ту часть вас, что боится перемен, на которые не сможет повлиять.

Пора рискнуть и узнать, что там — в норе.

Сокровище, которое вы ищете, – смысл жизни. Вы можете проявить удивительные способности, если проберетесь в кроличью нору. Уверенность в собственных силах позволит вам стать на шаг ближе к счастью.

Заброшенный дом

Если вам страшно заходить в этот заброшенный дом, значит, вы сильный и умный человек с аналитическим складом ума. Вы принимаете жизнь такой, какой она есть.

У вас высокие нравственные принципы. Того же вы ожидаете и от своего окружения.

Кирпич на фото символизирует высокие стандарты, которые иногда могут отпугивать окружающих, заставляя их чувствовать себя уязвимыми и хрупкими. Но при ближайшем рассмотрении можно заметить, что кирпич падает. Это символизирует разрушение любых барьеров между вами и другими людьми.

Сокровище, которое вы ищете в этом доме, – эмоциональное удовольствие. Вы в поиске душевного друга.

Старая хижина

Жуткое фото, согласитесь...

Вы — человек с большим сердцем: щедрый, добрый и верный. Хотите защитить тех, кого любите и обеспечить их всем необходимым.

Этот полуразрушенный домик символизирует вашу неспособность это сделать.

Хорошая новость: достичь цели возможно..

Сокровище, которое вы ищете в этом доме, – богатство, материальное вознаграждение. Оно обеспечит вам и вашим близким безопасность и благополучие.

Заброшенная лестница

Страх разрушенной лестницы означает стремление жить на 100%: радостно, свободно, рискуя, порой, даже слишком.

Спуск по этой лестнице символизирует захоронение. Вы боитесь смерти. Более того, тот факт, что под лестницей валяется хлам, означает, что текущий период закончился, а новый впереди.

Сокровище, которое вы ищете, – здоровье. Вам следует больше заботиться о себе, возможно, изменить образ жизни, избавиться от вредных привычек.

Тяжелые металлические синие двери

Ярко-синий символизирует цвет неба и моря, которые вам придется оставить за спиной, как только войдете внутрь. Этот цвет также ассоциируется со стабильностью. Будучи упорным человеком, вы способны достигать поставленных целей.

Мох на камнях означает длительное пребывание в холодном месте, там, где вам никогда не хотелось бы оказаться, тем более что вы считаете себя добрым и трудолюбивым человеком.

Сокровище, которое вы ищете, – комфорт. Сделайте перерыв, отдохните. Позже это обязательно окупится.

Итак, какое фото вас напугало больше всего? Помогли ли мы определиться с вашим текущим эмоциональным состоянием?

Нет?.. Тогда предлагаем еще один психологический тест: Первое, что увидите на рисунке, обнаружит ваши скрытые страхи.

По материалам brightside.me