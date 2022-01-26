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Тест: каков ваш страх? Наиболее пугающее фото раскроет тайные стороны личности

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Тест: каков ваш страх? Наиболее пугающее фото раскроет тайные стороны личности

Тест: каков ваш страх

Чего вы боитесь больше всего? Рассмотрите эти жуткие фото.

Американский писатель и мифолог Джозеф Кэмпбелл однажды сказал: «Пещера, в которую боишься войти, содержит клад, который ты ищешь». Будучи выдающимся мыслителем, интересовавшимся всеми аспектами человеческого существования, Кэмбелл продолжал развивать и пропагандировать идею о поиске подлинного счастья.

К сожалению, или к счастью, эта философия не применима к большинству современных людей, потому что они часто боятся рисковать и глобально менять жизнь.

Этот психологический тест поможет узнать больше о своих подлинных стремлениях.

Мы подготовили тест, который раскроет ваши истинные страхи, страсти и желания.

Выберите место, которое вас пугает больше всего

Выберите место, куда боитесь заходить больше всего / ©
Выберите место, куда боитесь заходить больше всего

Результаты теста

Ледяная пещера

Вы ищете душевное тепло. Несмотря на то, что жизнь вас полностью устраивает, вы все равно боитесь одиночества, разочарования и тоски.

Сокровище, которое вы ищете в этой ледяной пещере, – любовь. Возможно, думаете, что вам не нужны отношения для счастья, но поймете, насколько они бесценны, когда найдете своего человека.

И даже, если вы сейчас состоите в романтических отношениях, все равно подсознательно стремитесь к новым.

Тоннель

Вам нужно избавиться от мрачных мыслей, чтобы яснее увидеть свой путь.

Сокровище, которое вы ищете в этом тоннеле, – уверенность в себе. Поделитесь своими мыслями и проблемами с кем-то (возможно, со специалистом), даже если это покажется крайне сложно. Помните, в конце даже самого темного тоннеля всегда есть свет.

Колодец

Эта картина символизирует скуку. Вы застряли и ждете, когда кто-нибудь придет и спасет вас. Ситуация может показаться нормальной для тех людей, которые любят одиночество и часто размышляют о смысле жизни, но это не о вас.

Сокровище, которое вы ищете, – путешествие. Вы хотите проводить как можно больше времени на свежем воздухе, природе, узнавать новое и наслаждаться жизнью. Почему бы не запланировать его прямо сейчас?

Нора

Вас пугает неизвестность. Вы должны быть уверены во всем и всех, а также знаете, что хотите от жизни. Но нора символизирует ту часть вас, что боится перемен, на которые не сможет повлиять.

Пора рискнуть и узнать, что там — в норе.

Сокровище, которое вы ищете, – смысл жизни. Вы можете проявить удивительные способности, если проберетесь в кроличью нору. Уверенность в собственных силах позволит вам стать на шаг ближе к счастью.

Заброшенный дом

Если вам страшно заходить в этот заброшенный дом, значит, вы сильный и умный человек с аналитическим складом ума. Вы принимаете жизнь такой, какой она есть.

У вас высокие нравственные принципы. Того же вы ожидаете и от своего окружения.

Кирпич на фото символизирует высокие стандарты, которые иногда могут отпугивать окружающих, заставляя их чувствовать себя уязвимыми и хрупкими. Но при ближайшем рассмотрении можно заметить, что кирпич падает. Это символизирует разрушение любых барьеров между вами и другими людьми.

Сокровище, которое вы ищете в этом доме, – эмоциональное удовольствие. Вы в поиске душевного друга.

Старая хижина

Жуткое фото, согласитесь...

Вы — человек с большим сердцем: щедрый, добрый и верный. Хотите защитить тех, кого любите и обеспечить их всем необходимым.

Этот полуразрушенный домик символизирует вашу неспособность это сделать.

Хорошая новость: достичь цели возможно..

Сокровище, которое вы ищете в этом доме, – богатство, материальное вознаграждение. Оно обеспечит вам и вашим близким безопасность и благополучие.

Заброшенная лестница

Страх разрушенной лестницы означает стремление жить на 100%: радостно, свободно, рискуя, порой, даже слишком.

Спуск по этой лестнице символизирует захоронение. Вы боитесь смерти. Более того, тот факт, что под лестницей валяется хлам, означает, что текущий период закончился, а новый впереди.

Сокровище, которое вы ищете, – здоровье. Вам следует больше заботиться о себе, возможно, изменить образ жизни, избавиться от вредных привычек.

Тяжелые металлические синие двери

Ярко-синий символизирует цвет неба и моря, которые вам придется оставить за спиной, как только войдете внутрь. Этот цвет также ассоциируется со стабильностью. Будучи упорным человеком, вы способны достигать поставленных целей.

Мох на камнях означает длительное пребывание в холодном месте, там, где вам никогда не хотелось бы оказаться, тем более что вы считаете себя добрым и трудолюбивым человеком.

Сокровище, которое вы ищете, – комфорт. Сделайте перерыв, отдохните. Позже это обязательно окупится.

Итак, какое фото вас напугало больше всего? Помогли ли мы определиться с вашим текущим эмоциональным состоянием?

Нет?.. Тогда предлагаем еще один психологический тест: Первое, что увидите на рисунке, обнаружит ваши скрытые страхи.

По материалам brightside.me

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