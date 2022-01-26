Тест: каков ваш страх? Наиболее пугающее фото раскроет тайные стороны личности

Чего вы боитесь больше всего? Рассмотрите эти жуткие фото.
Американский писатель и мифолог Джозеф Кэмпбелл однажды сказал: «Пещера, в которую боишься войти, содержит клад, который ты ищешь». Будучи выдающимся мыслителем, интересовавшимся всеми аспектами человеческого существования, Кэмбелл продолжал развивать и пропагандировать идею о поиске подлинного счастья.
К сожалению, или к счастью, эта философия не применима к большинству современных людей, потому что они часто боятся рисковать и глобально менять жизнь.
Этот психологический тест поможет узнать больше о своих подлинных стремлениях.
Мы подготовили тест, который раскроет ваши истинные страхи, страсти и желания.
Выберите место, которое вас пугает больше всего
Результаты теста
Ледяная пещера
Вы ищете душевное тепло. Несмотря на то, что жизнь вас полностью устраивает, вы все равно боитесь одиночества, разочарования и тоски.
Сокровище, которое вы ищете в этой ледяной пещере, – любовь. Возможно, думаете, что вам не нужны отношения для счастья, но поймете, насколько они бесценны, когда найдете своего человека.
И даже, если вы сейчас состоите в романтических отношениях, все равно подсознательно стремитесь к новым.
Тоннель
Вам нужно избавиться от мрачных мыслей, чтобы яснее увидеть свой путь.
Сокровище, которое вы ищете в этом тоннеле, – уверенность в себе. Поделитесь своими мыслями и проблемами с кем-то (возможно, со специалистом), даже если это покажется крайне сложно. Помните, в конце даже самого темного тоннеля всегда есть свет.
Колодец
Эта картина символизирует скуку. Вы застряли и ждете, когда кто-нибудь придет и спасет вас. Ситуация может показаться нормальной для тех людей, которые любят одиночество и часто размышляют о смысле жизни, но это не о вас.
Сокровище, которое вы ищете, – путешествие. Вы хотите проводить как можно больше времени на свежем воздухе, природе, узнавать новое и наслаждаться жизнью. Почему бы не запланировать его прямо сейчас?
Нора
Вас пугает неизвестность. Вы должны быть уверены во всем и всех, а также знаете, что хотите от жизни. Но нора символизирует ту часть вас, что боится перемен, на которые не сможет повлиять.
Пора рискнуть и узнать, что там — в норе.
Сокровище, которое вы ищете, – смысл жизни. Вы можете проявить удивительные способности, если проберетесь в кроличью нору. Уверенность в собственных силах позволит вам стать на шаг ближе к счастью.
Заброшенный дом
Если вам страшно заходить в этот заброшенный дом, значит, вы сильный и умный человек с аналитическим складом ума. Вы принимаете жизнь такой, какой она есть.
У вас высокие нравственные принципы. Того же вы ожидаете и от своего окружения.
Кирпич на фото символизирует высокие стандарты, которые иногда могут отпугивать окружающих, заставляя их чувствовать себя уязвимыми и хрупкими. Но при ближайшем рассмотрении можно заметить, что кирпич падает. Это символизирует разрушение любых барьеров между вами и другими людьми.
Сокровище, которое вы ищете в этом доме, – эмоциональное удовольствие. Вы в поиске душевного друга.
Старая хижина
Жуткое фото, согласитесь...
Вы — человек с большим сердцем: щедрый, добрый и верный. Хотите защитить тех, кого любите и обеспечить их всем необходимым.
Этот полуразрушенный домик символизирует вашу неспособность это сделать.
Хорошая новость: достичь цели возможно..
Сокровище, которое вы ищете в этом доме, – богатство, материальное вознаграждение. Оно обеспечит вам и вашим близким безопасность и благополучие.
Заброшенная лестница
Страх разрушенной лестницы означает стремление жить на 100%: радостно, свободно, рискуя, порой, даже слишком.
Спуск по этой лестнице символизирует захоронение. Вы боитесь смерти. Более того, тот факт, что под лестницей валяется хлам, означает, что текущий период закончился, а новый впереди.
Сокровище, которое вы ищете, – здоровье. Вам следует больше заботиться о себе, возможно, изменить образ жизни, избавиться от вредных привычек.
Тяжелые металлические синие двери
Ярко-синий символизирует цвет неба и моря, которые вам придется оставить за спиной, как только войдете внутрь. Этот цвет также ассоциируется со стабильностью. Будучи упорным человеком, вы способны достигать поставленных целей.
Мох на камнях означает длительное пребывание в холодном месте, там, где вам никогда не хотелось бы оказаться, тем более что вы считаете себя добрым и трудолюбивым человеком.
Сокровище, которое вы ищете, – комфорт. Сделайте перерыв, отдохните. Позже это обязательно окупится.
Итак, какое фото вас напугало больше всего? Помогли ли мы определиться с вашим текущим эмоциональным состоянием?
Нет?.. Тогда предлагаем еще один психологический тест: Первое, что увидите на рисунке, обнаружит ваши скрытые страхи.
По материалам brightside.me