Тест: мы определим ваш эмоциональный интеллект и психологическую зрелость

Очень часто наш биологический возраст отличается от эмоционального.

Пройдите тест, который покажет, что паспорт, вероятно, вам лжет. Не бойтесь цифр – они раскроют ваше восприятие мира, а не IQ.

Сосчитайте числа, указанные в четырех приведенных вариантах, и найдите свою сумму в результатах.

Выберите группу цветов, которая вам нравится больше всего

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Какое блюдо вы бы съели прямо сейчас?

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О чем вы мечтаете?

Любовь Успех Деньги Большая семья

Каков ваш любимый жанр кино?

Анимация Драма, триллер Комедия, экшн Документальное кино

Какого навыка вам не хватает?

Знание иностранных языков Спортивные достижения Финансовая грамотность Художественные или артистические навыки

Какая ситуация для вас самая неприятная?

Повышение голоса Стыд Несправедливость Самооправдание

Как вы празднуете свой день рождения?

Дома за большим столом с семьей В клубе с друзьями Не праздную С близким другом

Подумайте о своем будущем. Что вы чувствуете?

Счастье Озадаченность Страх Грусть

Ваше идеальное место для отдыха

Каково ваше идеальное место для отдыха?

Что вы увидели первым на этой картинке?

Тест на ментальный возраст

Кубок Женщину, стоящую у двери Двое поющих мужчин Лица пары пожилых людей в профиль

А теперь сосчитайте цифры из всех ответов, подсчитайте баллы и узнайте результаты

10-19 баллов: вам 9 лет. У вас душа ребенка. Вы энергичны, чувствуете интерес к жизни и открыты миру. Вы эмоционально реагируете на каждое событие и ищете однодумцев.

20-29 баллов: 15-19 лет. Душа подростка ждете новых эмоций. Хотите бунтовать, завоевывать мир и исследовать себя, а также людей вокруг. Это период, когда хочется найти свое место в мире.

30-33 балла: 20-29 лет. Возраст формирования зрелой личности. Всегда знаете, что делать, но также отлично помните, как развлечься.

34-37 баллов: 29-55 лет. Вы ментально зрелый и опытный человек. Знаете, что каждое действие имеет свои последствия, и вы не разрешаете своим эмоциям управлять разумом. Это отличный возраст для интеллектуальной деятельности и самореализации.

38-40 баллов: 55 и старше. Возраст стабильности, когда никому ничего не нужно доказывать. Умеете жить для себя. Всегда остаетесь собой. Такой философский настрой удерживает вас от нежелательных мыслей и комплексов.

По материалам brightside.me