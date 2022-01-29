Тест: мы определим ваш эмоциональный интеллект и психологическую зрелость

Очень часто наш биологический возраст отличается от эмоционального.
Пройдите тест, который покажет, что паспорт, вероятно, вам лжет. Не бойтесь цифр – они раскроют ваше восприятие мира, а не IQ.
Сосчитайте числа, указанные в четырех приведенных вариантах, и найдите свою сумму в результатах.
Выберите группу цветов, которая вам нравится больше всего
Какое блюдо вы бы съели прямо сейчас?
О чем вы мечтаете?
- Любовь
- Успех
- Деньги
- Большая семья
Каков ваш любимый жанр кино?
- Анимация
- Драма, триллер
- Комедия, экшн
- Документальное кино
Какого навыка вам не хватает?
- Знание иностранных языков
- Спортивные достижения
- Финансовая грамотность
- Художественные или артистические навыки
Какая ситуация для вас самая неприятная?
- Повышение голоса
- Стыд
- Несправедливость
- Самооправдание
Как вы празднуете свой день рождения?
- Дома за большим столом с семьей
- В клубе с друзьями
- Не праздную
- С близким другом
Подумайте о своем будущем. Что вы чувствуете?
- Счастье
- Озадаченность
- Страх
- Грусть
Ваше идеальное место для отдыха
Что вы увидели первым на этой картинке?
- Кубок
- Женщину, стоящую у двери
- Двое поющих мужчин
- Лица пары пожилых людей в профиль
А теперь сосчитайте цифры из всех ответов, подсчитайте баллы и узнайте результаты
10-19 баллов: вам 9 лет. У вас душа ребенка. Вы энергичны, чувствуете интерес к жизни и открыты миру. Вы эмоционально реагируете на каждое событие и ищете однодумцев.
20-29 баллов: 15-19 лет. Душа подростка ждете новых эмоций. Хотите бунтовать, завоевывать мир и исследовать себя, а также людей вокруг. Это период, когда хочется найти свое место в мире.
30-33 балла: 20-29 лет. Возраст формирования зрелой личности. Всегда знаете, что делать, но также отлично помните, как развлечься.
34-37 баллов: 29-55 лет. Вы ментально зрелый и опытный человек. Знаете, что каждое действие имеет свои последствия, и вы не разрешаете своим эмоциям управлять разумом. Это отличный возраст для интеллектуальной деятельности и самореализации.
38-40 баллов: 55 и старше. Возраст стабильности, когда никому ничего не нужно доказывать. Умеете жить для себя. Всегда остаетесь собой. Такой философский настрой удерживает вас от нежелательных мыслей и комплексов.
По материалам brightside.me