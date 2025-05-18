тест на долголетие

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Тест разработан исследователями из Бразилии и опубликован в Европейском журнале профилактической кардиологии.

В исследовании, проводимом бразильскими учеными с участием 2 тыс. взрослых в возрасте от 51 до 80 лет, этот тест выявил закономерность между тем, насколько быстро человек может сесть и стать во время теста, и риском смерти в течение следующих шести лет. «За период шестилетнего исследования умерло 159 человек, то есть уровень смертности составил 7,9%. Большинство этих смертей произошло у людей с низкими результатами тестов, и только две смерти имели испытуемые, набравшие суммарный балл 10», — рассказали ученые. Результаты показали, что в течение 6 лет после исследования люди, набравшие хотя бы 8 баллов, уходили из жизни в 5 раз реже, чем едва набиравшие по 3 балла.

Тест называется «Сесть-встать» и состоит из одного упражнения. Но чтобы успешно его пройти, нужно уметь сохранять равновесие, иметь растянутые и достаточно сильные мышцы, гибкие суставы, не чрезмерный вес.

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В чем состоит тест

Нужно подняться, вытянуть руки вперед и в таком положении медленно садиться на пол. Садиться на пол нужно, ничего в то же время не используя: ни рук, ни предплечья или колени для замедления спуска. Затем так же нужно встать с пола в положение стоя. Вы можете скрестить ноги во время опускания и подъема и развести руки в стороны, чтобы сохранить равновесие.

Во время теста как попытка сесть, так и встать оценивается по 10-балльной шкале. За каждое использование опоры нужно отнимать 2 балла, за небольшие трудности, например, потерю равновесия — 1 балл, 2 балла нужно отнять за неудачную попытку сесть или встать. По результатам теста можно сделать определенные выводы. А именно — если вы набрали 8-10 баллов, это значит, что здоровье замечательное, у набравших до 3 баллов риск серьезных заболеваний больше в 5 раз по сравнению с теми, кто набрал 10 баллов. Если баллы в пределах от 4 до 6 — это означает, что риск проблем со здоровьем выше вдвое, чем у тех, кто набрал 10 баллов.

Исследователи объяснили, что высокий балл в тесте «сесть-встать» может «показывать способность успешно выполнять широкий спектр повседневных действий». человеку. Со всем этим тест поможет оценить свое здоровье каждому.