Тест на преданность человеческим ценностям: Ляшко призвал фармкомпании уйти с рынка РФ

Не должно быть никаких тайных сговоров с военными преступниками.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал фармацевтические компании уйти с рынка страны-оккупанта – РФ.

Об этом свидетельствует сообщение министра в соцсети.

"Сегодня поддержка Украины международными компаниями и производителями – это тест на приверженность человеческим ценностям и лучший способ проявить свою социальную позицию в мире. Это не вопрос политики, культуры или мировоззрения. Это вопрос человечности", – сказал Ляшко.

Он добавил, что в войне, где гражданских жертв больше, чем военных потерь, не должно быть колебаний, на чьей стороне находишься именно ты.

Международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций и ее партнерская Европейская федерация EFPIA, объединяющая более 1900 европейских компаний в сфере производства и разработки новейших лекарственных средств, выступает за сохранение мира, безопасную работу гуманитарных границ и доступ к медицинской помощи в Украине и тем украинцам, которые вынужденно покинули страну.

Поддержка Украине предоставляется путем создания собственных гуманитарных фондов, прямых целевых перечислений средств Красному Кресту, ЮНИСЕФ, Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также непосредственной передаче лекарств, сообщил Ляшко.

По его словам, на сегодняшний день уже более 4,7 млн доз жизненно необходимых лекарственных средств и более 28 млн евро собрано ведущими европейскими производителями для помощи и победы Украины.

Более 300 руководителей фармацевтических и биотех-компаний компаний вышли с открытым письмом, призывающим прекратить бизнес и партнерские связи с Россией и российскими компаниями.

"Позиция мировых лидеров индустрий не только в осуждении преступных действий путина, но и в полном игнорировании тех, кто поддерживает его или своим пассивным молчанием позволили этой войне начаться и продолжаться. Если у кого еще остались какие-то этические сомнения, а стоит ли такими методами, которые влияют на общее население оказывать давление на одного неконтролируемого диктатора – приведу слова профессора по биоэтике Артура Л. Каплана, который в своей научной статье обращается к мировой фарме", – отметил Ляшко.

Он также поблагодарил всех, кто не боится не только открыто озвучивать свою позицию, но подкрепляет ее делом.

"Если кого-то устраивает правительство, бомбящее и обстреливающее мирного соседа до забвения, то фармацевтические компании должны приложить усилия, чтобы путин и его клептократы почувствовали гнев своего народа. Призываем и дальше сплачиваться вокруг мира, здоровья и безопасности, приоритезировать поставки в Украину как страну, которая сегодня страдает беспрецендентной по своей безжалостности агрессии и защищает мировое спокойствие. Призываем игнорировать россию, не вести с ней бизнес и не поставлять к ней товары", — написал Ляшко.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины опубликовало перечень из 50 компаний, до сих пор остающихся в рф. Об этом написано в Facebook министерства.