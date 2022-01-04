Тест на уровень концентрации внимания: найдите отличия в этих зимних чудесах

Посмотрите рождественские открытки с незначительными отличиями, которые может заметить только острый глаз.
Согласно исследованию, объем нашего общего внимания сужается из-за увеличения количества получаемого нами социального контента. Поэтому стимулирование мозга с помощью сравнительных упражнений поможет сосредоточиться на деталях.
Кроме того, тест развлекательный, что улучшит ваше настроение за несколько минут.
Найдите три отличия
Найдите два отсутствующих предмета
Чего не хватает?
Найдите разницу
Найдите два отсутствующих предмета
Удалось ли вам найти все отличия?
Проверим!
Результаты
А теперь выберите дерево, чтобы узнать, какие изменения вас ожидают в 2022 году: тест-прогноз в рисунке
По материалам brightside.me