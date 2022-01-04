Тест на уровень концентрации внимания: найдите отличия в этих зимних чудесах

Тест на уровень концентрации внимания: найдите отличия в этих зимних чудесах

Посмотрите рождественские открытки с незначительными отличиями, которые может заметить только острый глаз.

Согласно исследованию, объем нашего общего внимания сужается из-за увеличения количества получаемого нами социального контента. Поэтому стимулирование мозга с помощью сравнительных упражнений поможет сосредоточиться на деталях.

Кроме того, тест развлекательный, что улучшит ваше настроение за несколько минут.

Найдите три отличия

Найдите три отличия

Найдите два отсутствующих предмета

Найдите 2 недостающих предмета.

Чего не хватает?

Чего не хватает?

Найдите разницу

Найди разницу

Найдите два отсутствующих предмета

Найдите 2 недостающих предмета

Удалось ли вам найти все отличия?

Проверим!

Результаты

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А теперь выберите дерево, чтобы узнать, какие изменения вас ожидают в 2022 году: тест-прогноз в рисунке

По материалам brightside.me