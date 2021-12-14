Тест на внимательность. Найдите скрытых животных на этих 8 рисунках

Внимательность – это привычки, которых мы требуем от своих детей. Но сами обычно не обращаем внимания на мелочи.
Умение человека концентрировать внимание – это способность, для обретения которой требуются усилия воли, желание идти к поставленной цели, сдержанность и дисциплинированность. Ни один ребенок не появляется на свет с таким набором качеств. Они вырабатываются постепенно в процессе взросления, требуют стимуляции, влияния родителей и педагогов.
В нашей повседневной жизни всегда есть мелкие детали, которые остаются незамеченными почти всеми, за исключением тех, кто уделяет внимание самосовершенствованию. Однако умение сосредотачиваться – это привычка, которую можно натренировать.
Потренируйте свою ловкость и концентрацию.
Вы увидели бабочку, кружащую над фруктами?
Медведь пытается спрятаться в этом пейзаже. Вы его видите?
Лягушка прячется среди листьев. Видите?
Где снеговик?
Можете ли вы найти кота, который здесь прячется?
Видите мешок с подарками в комнате?
Найдите спрятанную шляпу
Найдите гриб
Нашли ли вы спрятанные объекты?.. А на этих рисунках?