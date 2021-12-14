Тест на внимательность. Найдите скрытых животных на этих 8 рисунках

Тест на внимательность. Найдите скрытых животных на этих 8 рисунках

Внимательность – это привычки, которых мы требуем от своих детей. Но сами обычно не обращаем внимания на мелочи.

Умение человека концентрировать внимание – это способность, для обретения которой требуются усилия воли, желание идти к поставленной цели, сдержанность и дисциплинированность. Ни один ребенок не появляется на свет с таким набором качеств. Они вырабатываются постепенно в процессе взросления, требуют стимуляции, влияния родителей и педагогов.

В нашей повседневной жизни всегда есть мелкие детали, которые остаются незамеченными почти всеми, за исключением тех, кто уделяет внимание самосовершенствованию. Однако умение сосредотачиваться – это привычка, которую можно натренировать.

Потренируйте свою ловкость и концентрацию.

Вы увидели бабочку, кружащую над фруктами?

© Yulia337/Depositphotos, © yupiramos/Depositphotos

Медведь пытается спрятаться в этом пейзаже. Вы его видите?

© prettyvectors/Depositphotos, © Simplyamazing/Depositphotos

Лягушка прячется среди листьев. Видите?

© Yulia337/Depositphotos, © drawkman.gmail.com/Depositphotos

Где снеговик?

© prettyvectors/Depositphotos

Можете ли вы найти кота, который здесь прячется?

© aleksandramartukova@gmail.com/Depositphotos, © Elena3567/Depositphotos

Видите мешок с подарками в комнате?

© NextMars/Depositphotos, © senina3d/Depositphotos

Найдите спрятанную шляпу

© aekaek55555555@gmail.com/Depositphotos

Найдите гриб

© killswitcher/Depositphotos, © PandaVector/Depositphotos

Нашли ли вы спрятанные объекты?.. А на этих рисунках?

Теперь ответы

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