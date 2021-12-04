Тест на внимательность. Найдите животных на 7 рисунках

Усидчивость и внимательность – это то, что мы требуем от своих детей. Но сами обычно не обращаем внимание на мелочи.
Умение человека концентрировать внимание – это способность, для обретения которой требуются усилия воли, желание идти к поставленной цели, сдержанность и дисциплинированность. Ни один ребенок не появляется на свет с таким набором качеств. Они появляются постепенно, в процессе взросления, требуют стимуляции, влияния родителей и педагогов.
В нашей повседневной жизни всегда есть мелкие детали, которые остаются незамеченными почти всеми, за исключением тех, кто уделяет внимание самосовершенствованию.
Потренируйте свою ловкость и концентрацию.
В этом лесу скрывается сова
Вы видите улыбку на этой картинке?
А непослушного кролика заметили?
Видите маленькую спящую лисичку?
Видите ли скрытое сердце?
Найдите ящерицу
В саванне скрывается жираф, вы его видите?
А теперь ответы
Умение сосредотачиваться – это привычка, которую можно натренировать. Такие простые упражнения помогут вам в этом. Главное, тренироваться регулярно. Так что ждите следующих заданий.
А пока пройдите наш тест на смекалку.
По материалам https://brightside.me