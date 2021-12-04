Тест на внимательность. Найдите животных на 7 рисунках

Усидчивость и внимательность – это то, что мы требуем от своих детей. Но сами обычно не обращаем внимание на мелочи.

Умение человека концентрировать внимание – это способность, для обретения которой требуются усилия воли, желание идти к поставленной цели, сдержанность и дисциплинированность. Ни один ребенок не появляется на свет с таким набором качеств. Они появляются постепенно, в процессе взросления, требуют стимуляции, влияния родителей и педагогов.

В нашей повседневной жизни всегда есть мелкие детали, которые остаются незамеченными почти всеми, за исключением тех, кто уделяет внимание самосовершенствованию.

Потренируйте свою ловкость и концентрацию.

В этом лесу скрывается сова

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Вы видите улыбку на этой картинке?

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А непослушного кролика заметили?

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Видите маленькую спящую лисичку?

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Видите ли скрытое сердце?

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Найдите ящерицу

Можете ли вы найти ящерицу?

В саванне скрывается жираф, вы его видите?

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А теперь ответы

Тест на внимательность

Тест на внимательность

Тест на внимательность

Тест на внимательность

Тест на внимательность

Тест на внимательность

Тест на внимательность

Умение сосредотачиваться – это привычка, которую можно натренировать. Такие простые упражнения помогут вам в этом. Главное, тренироваться регулярно. Так что ждите следующих заданий.

А пока пройдите наш тест на смекалку.

По материалам https://brightside.me