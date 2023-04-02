Тест выявит ваш глубинный страх: одно изображение и 4 объяснения

Оптическая иллюзия раскроет ваши самые глубокие страхи в считанные секунды. Ножи, гусеницы, бабочки и паутина имеют одну общую черту: они могут раскрыть ваши страхи. Что происходит в вашем подсознании? Какие страхи там прячутся? Может быть, те, о которых вы и не подозреваете.

Итак, поможем вам понять, чего вы действительно боитесь. Взгляните на изображение и обратите внимание на первое, что бросилось в глаза.

Что вы видите первым?

Фото: brightside

Если вы увидели бабочку

Вы боитесь предательства, вероятно, из-за того, что вас когда-то обидели и оттолкнули.

Бабочки также могут символизировать травматическое событие из вашего детства.

Если вы увидели гусеницу

Вы когда-нибудь слышали о термине "фазмофобия"? Это навязчивый страх привидений, леших, домовых, чертей и других фантастических существ. Если вы увидели гусеницу первой на рисунке, возможно, у вас есть подсознательный страх перед паранормальной братией.

Вы внутренне паникуете при упоминании о привидениях, ведьмах и т.д.

Вы увидели нож

Ножи – символ угрозы. Если вы увидели его первым, ваш страх мог быть связан с заражением какой-нибудь неизлечимой болезнью. Все мы боимся болезней и старости, но этот страх настолько глубоко укоренился в вашем подсознании, что одна только мысль о нем вызывает ужас. Большинство людей, которые видят это первым или боятся какой-то неизлечимой болезни, или внезапной смерти без какой-либо причины или объяснения. Они склонны к ипохондрическому расстройству – состоянию, проявляющемуся в постоянном напряжении из-за риска заболеть, а также восприятии своих обычных чувств как ненормальных и неприятных.

Вы увидели яблоко

Больше всего вы боитесь смерти. Это может быть не столь большим открытием, поскольку мы все ее боимся. Но относительно вас, возможно, речь идет о страхе потери близкого человека. Вполне вероятно, что этот страх основан на травматическом опыте. Потеря кого-то в прошлом могла оставить глубокий шрам в вашем подсознании.

Страх – это странная, но важная эмоция, связанная с нашим инстинктом выживания. Однако часто мы создаем в своем сознании страхи, далекие от ситуаций на грани жизни и смерти.

Они преувеличены и, как правило, сформированы в детстве.

Первым шагом к преодолению таких страхов является их осознание.

Одно из исследований показывает, что, несмотря на наши развитые умственные способности, наша реакция на вызывающие страх раздражители является примитивной и в значительной степени контролируется подсознанием. Эту примитивную реакцию мы разделяем с другими животными.

Несмотря на то, что мы можем использовать сознательные соображения для оценки и обоснования опасных ситуаций, нашими реакциями руководят примитивные процессы и подсознание. Эти последствия могут помочь в лечении фобий и тревоги.

Напомним, тест на личность поможет узнать себя получше.

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