Тихий убийца: что известно о грибке, который не поддается лечению

В США обнаружили смертоносный грибок. Candida auris теперь приобрел статус "неотложной угрозы" — высочайшего уровня опасности.

Об этом пишет The Hill.

Смертельно опасный, устойчивый к лекарству грибок появился в США в 2016 году. Сейчас быстро распространяется и приобретает еще большую устойчивость к медикаментам из-за пандемии COVID-19.

Грибок прячется в медицинских учреждениях и заражает уязвимых пациентов, вызывая инвазивные инфекции с летальностью от 30 до 60%.

Грибок распространяется при контакте с больными людьми, а также с загрязненными поверхностями или оборудованием. Здоровому человеку он навредить не может. Однако люди со слабой иммунной системой или использующие медицинские устройства (например, аппараты ИВЛ или катетеры) могут умереть при контакте.

Наибольший риск представляют пожилые пациенты, находящиеся на искусственной вентиляции легких, а также больные раком, проходящие химиотерапию. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Medical Mycology, от 30 до 70 % госпитализированных людей, у которых развивается инфекция, могут умереть от нее.

В большинстве случаев Candida auris не подвергается противогрибковому лечению и лечению с применением антибиотиков. У зараженного наблюдаются повышенная температура, боль в теле и усталость.

В 2019 году, до начала пандемии, в США сообщили в общей сложности о 476 клинических случаях. В 2021 году количество клинических случаев почти удвоилось и составило 1471.

Ранее стало известно, что в медицинских учреждениях по всей территории США быстро распространяется смертельная грибковая инфекция – Candida Auris или C. Auris, которая может вызвать тяжелые заболевания у людей с ослабленной иммунной системой.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения определила опасные грибки, нуждающиеся в дополнительных исследованиях.

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