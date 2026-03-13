То, что газировка делает с вашим желудком, может вас удивить: об этом стоит знать каждому

Основная причина — углекислый газ, который в воде образует слабую угольную кислоту. Именно она отвечает за характерное шипение и может раздражать слизистую желудка.

У некоторых людей это вызывает вздутие живота, изжогу или дискомфорт после еды. Поэтому вопрос можно ли пить газировку каждый день до сих пор вызывает дискуссии среди врачей.

Наибольшую опасность представляют сладкие газированные напитки. Они сочетают кислотность с большим количеством сахара или искусственных подсластителей. Такая комбинация повышает риск ожирения, нарушение обмена веществ и повреждение зубной эмали.

В то же время обычная минеральная газировка без сахара обычно безопасна для здоровых людей, если пить ее умеренно. Однако людям с чувствительной пищеварительной системой она может вызвать неприятные симптомы.

Как появилась газировка

Первую искусственную газировку создал британский химик Joseph Priestley 1772 года. В ходе экспериментов он растворил углекислый газ в воде и получил шипучий напиток.

Сначала газировку считали даже лечебной, ведь она напоминала природные минеральные источники. Позже его начали производить промышленно, а одной из первых известных компаний стала Schweppes.

Сегодня газировка — один из самых распространенных напитков в мире, но в то же время активно обсуждается ее влияние на организм.

Как газировка влияет на желудок и пищеварение

После проглатывания пузырьки газа расширяются в желудке и увеличивают внутреннее давление. Поэтому у некоторых людей появляются:

вздутие живота;

отрыжка;

изжога;

дискомфорт в желудке.

Особенно осторожными следует быть людям с гастритом, рефлюксом или синдромом раздраженного кишечника. Для них газировка для желудка может стать причиной обострения симптомов.

В то же время в небольшом количестве карбонизированная вода иногда стимулирует пищеварение и помогает при запорах.

Вредит ли газировка зубам

Еще одна причина, почему не стоит часто пить газированные напитки, — их кислотность. Кислая среда может постепенно ослаблять зубную эмаль.

Наибольший вред зубам наносят сладкие газированные напитки, содержащие фосфорную или лимонную кислоту. Они ускоряют деминерализацию эмали и повышают риск кариеса.

Обычная газировка менее агрессивна, но при постоянном употреблении также может влиять на состояние зубов.

Влияет ли газировка на кости

Распространенный миф утверждает, что газировка вымывает кальций из костей. На самом деле это касается преимущественно сладких напитков типа коли, содержащих фосфорную кислоту.

Чистая газировка без добавок не влияет на плотность костной ткани. Некоторые минеральные воды даже содержат кальций и магний, полезные для организма.

Кому нельзя пить газировку

Врачи советуют ограничить или полностью отказаться от газированных напитков таким группам людей:

детям до трех лет;

беременным женщинам;

людям с гастритом, язвой или рефлюксом;

пациентам с синдромом раздраженного кишечника;

людям с чувствительной зубной эмалью.

Даже здоровым людям важно соблюдать умеренность.

Как пить газировку без вреда

Чтобы уменьшить возможные риски, следует придерживаться простых рекомендаций:

выбирайте газированную минеральную воду без сахара;

ограничивайте сладкие газированные напитки;

пейте через соломинку, чтобы уменьшить контакт с зубами;

после напитка прополощите рот водой;

не употребляйте газировку во время еды, если есть проблемы с желудком.

В умеренном количестве газировка может быть частью рациона. Главное — учитывать особенности организма и не злоупотреблять шипучими напитками.