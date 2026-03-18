Продукты, которые нельзя есть перед сном

Реклама

Продукты с избытком сахара, кофеина или жира способны сбивать естественные биоритмы организма, усложнять засыпание и снижать эффективность ночного отдыха.

Чего лучше избегать вечером

Любые жареные десерты, в частности, пончики, из-за сочетания большого количества жиров и быстрых углеводов провоцируют резкие колебания глюкозы в крови и перегружают пищеварительную систему. В результате организм не готовится ко сну, а вынужден активно работать, а это оттягивает процесс засыпания.

Шоколад, даже черный, содержит кофеин, стимулирующий нервную систему. Из-за кусочка сладостей мозг будет оставаться в состоянии активности, что мешает перейти к глубоким фазам сна, особенно у людей с повышенной чувствительностью.

Реклама

Почему это важно

Ночью наш организм выполняет ключевые процессы обновления: пополняет энергетические ресурсы, регенерирует мышцы, уравновешивает гормональный фон. Возбуждающая или тяжелая пища перед сном вмешивается в эти механизмы, что впоследствии становится причиной усталости, меньшей производительности, снижения концентрации.

Что лучше выбрать

Если вы чувствуете голод в вечернее время, лучше отдавать предпочтение легким и нейтральным перекусам:

кусочек цельнозернового хлеба с арахисовой пастой и каплей меда;

травяной чай без кофеина (мята, ромашка);

небольшая порция фруктов.

Самое главное — помнить, что перекус должен быть не только легким, но и происходить за 1–2 часа до сна.