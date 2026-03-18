То, что вы едите на ночь, крадет ваш сон: эти продукты — под запретом
По словам диетологов, то, что вы выбираете для вечернего перекуса, непосредственно определяет, насколько восстанавливающим и глубоким будет ваш сон.
Продукты с избытком сахара, кофеина или жира способны сбивать естественные биоритмы организма, усложнять засыпание и снижать эффективность ночного отдыха.
Чего лучше избегать вечером
Любые жареные десерты, в частности, пончики, из-за сочетания большого количества жиров и быстрых углеводов провоцируют резкие колебания глюкозы в крови и перегружают пищеварительную систему. В результате организм не готовится ко сну, а вынужден активно работать, а это оттягивает процесс засыпания.
Шоколад, даже черный, содержит кофеин, стимулирующий нервную систему. Из-за кусочка сладостей мозг будет оставаться в состоянии активности, что мешает перейти к глубоким фазам сна, особенно у людей с повышенной чувствительностью.
Почему это важно
Ночью наш организм выполняет ключевые процессы обновления: пополняет энергетические ресурсы, регенерирует мышцы, уравновешивает гормональный фон. Возбуждающая или тяжелая пища перед сном вмешивается в эти механизмы, что впоследствии становится причиной усталости, меньшей производительности, снижения концентрации.
Что лучше выбрать
Если вы чувствуете голод в вечернее время, лучше отдавать предпочтение легким и нейтральным перекусам:
кусочек цельнозернового хлеба с арахисовой пастой и каплей меда;
травяной чай без кофеина (мята, ромашка);
небольшая порция фруктов.
Самое главное — помнить, что перекус должен быть не только легким, но и происходить за 1–2 часа до сна.