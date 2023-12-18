Точки молодости: куда нажать, что выглядеть на 10 лет моложе

Согласно древнему японскому методу шиацу, на нашем теле есть точки входа и выхода положительной и отрицательной энергии. Если стимулировать эти зоны, можно избавиться от определенных болезней и даже отсрочить старение и появление морщин.

Современная медицина объясняет наличие таких особых точек красоты тем, что они расположены там, где мышцы лица больше "устают" с возрастом. Из-за этого и формируются морщинки, овал лица словно "плывет" вниз.

Точек массажа на лице очень много, но для самостоятельной профилактики старения дома необходимо знать о самых важных из них.

Точки массажа для гладкого лба

В области межбровья расположились три главные точки для лба. Расположенная посередине в восточной медицине считается вообще самой главной. В методе шиаца ее еще называют "третьим глазом". Если говорить профессиональными терминами, то здесь расположена мышца гордецев, из-за гиперспазма которой у человека появляется мрачный, несколько свысока взгляд.

Точки для гладкого лба / Фото: ТСН.ua

А две точки по краям бровей помогают расслабить так называемую парную мышцу, которая приподнимает брови, "раскрывает" взгляд, делает лицо более открытым. Следует запомнить, что именно эти мышцы формируют ненавистные женщинами вертикальные межбровные морщинки и вызывают эффект "нависания" бровей.

Точки глаз

Чтобы расслабить круговую мышцу глаза, необходимо массировать парные точки у "хвостиков" бровей и у наружных уголков глаз. Именно здесь появляются "гусиные кавычки", возникающие из-за моргания и прищуривания.

Точки глаз / Фото: ТСН.ua

Верхние веки тянутся книзу зажатой мышцей, чем нарушается ток крови и лимфы: появляются темные круги, отеки вокруг глаз. Благодаря массажу вы поднимете хвостики бровей, сделаете взгляд более выразительным и светлым и, конечно, улучшите лимфодренаж в этой зоне.

Точки упругих щек

Если массировать три точки по нижнему краю скул, можно повернуть тонус слишком расслабленным мышцам, заставляющим щеки "свисать" книзу, образуя глыбы.

Точки упругих щек / Фото: ТСН.ua

Чтобы их найти, отступите примерно 1 см от основания носа, здесь будет первая точка. Остальные расположены сразу за ними. Высокие и четкие скулы вам гарантированы.

Точки от носогубных складок

Мышца, которая помогает приподнять верхнюю губу, прочно вплетается в кожу носогубной складки. Поэтому из-за нарушения его тонуса происходит формирование морщин в этой зоне. Кстати, они могут появиться в достаточно молодом возрасте и прибавлять к 10 годам.

Точки от носогубных складок / Фото: ТСН.ua

Найдите точки для массажа, которые располагаются сразу у крыльев носа в небольших углублениях.

Точки для красивых губ

Из-за нарушения тонуса круговой мышцы рта уголки губ опускаются вниз и появляются неприятные вертикальные морщинки по краю губ. Если нажимать на специальные точки, можно повернуть устам упругость и сделать их более пухлыми на вид.

Точки для красивых губ / Фото: ТСН.ua

Для этого нажимайте указательными пальцами на уголки губ, затем переходите к углублению над верхней губой. Последняя дополнительно улучшит кровообращение в области носогубного треугольника, поэтому будет бороться и с носогубными морщинами.

Точки четкого овала лица

Найдите большими пальцами точку, расположенную под нижней челюстью в небольшой ямке. Одновременно указательные, средние и безымянные пальцы уложите на ее край.

Точки для четкого овала лица / Фото: ТСН.ua

Если ежедневно нажимать на эти точки, затем постепенно перемещаться пальцами к вискам (оставляя большие пальцы неподвижными), то можно создать эффект лифтинга в домашних условиях.

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