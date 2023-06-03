Топ-10 продуктов для молодости и красоты женщин

Продукты для молодости должны стать основой ежедневного рациона тех, кто стремится к победе старости.

От того, как правильно мы питаемся, во многом зависит наш внешний вид. Чтобы оставаться в прекрасной форме, выглядеть молодо необходимо тщательно следить за своим рационом.

Многие продукты обладают ярко выраженным омолаживающим эффектом. Именно в них содержатся минералы, витамины, микро- и макроэлементы, необходимые для красивой кожи и стабильной работы организма.

Об этом сообщает realbuzz.com.

Специалисты назвали 10 продуктов, которые помогут женщинам поддерживать молодость

Помидоры

Эти овощи богаты мощным антиоксидантом ликопином (красный пигмент), помидоры помогают бороться со свободными радикалами и защищают клетки от повреждения. Имея натуральный SPF, они помогают коже хорошо подготовиться к солнечным лучам (наряду с солнцезащитным кремом, конечно).

Шпинат

Эта листовая зелень является источником железа, что помогает улучшить качество крови и восстановить энергию. Он также богат фолиевой кислотой, что делает его идеальным продуктом для беременных. При нагревании витамины, содержащиеся в шпинате, лучше усваиваются, обеспечивая более высокий уровень витаминов А и Е, белка, кальция и важных каротиноидов, таких как бета-каротин и лютеин.

Цветная капуста

Защищает от рака, способствует снижению веса, ведь содержит всего 25 калорий на порцию. Это настоящий кулинарный подарок гурманам с непереносимостью глютена.

Морс из клюквы

Морс из клюквы – это не только находка из-за витаминов и минералов, которые он содержит (это отличный источник витамина С и марганца), а еще из-за его целебных свойств.

Чечевица

Чечевица – источник клетчатки, белка и, что очень важно для женщин, – железа. Исследования показали, что чечевица и другие подобные продукты могут защищать от рака, снижать уровень холестерина и помогать регулировать гормоны, облегчая симптомы ПМС и менопаузы.

Греческий йогурт

В сравнении с обычным йогуртом он содержит вдвое больше белка и гораздо меньше сахара.

25% женщин старше 40 лет не потребляют достаточного количества белка, несмотря на растущее в нем потребность. Когда мы становимся старше, метаболизм, естественно, начинает замедляться, но могут помочь силовые тренировки и диета, богатая белком. Белок также помогает похудеть, дольше сохраняя чувство сытости.

Лосось

2-3 порции жирной рыбы/хороших жиров в неделю помогают поддерживать здоровье сердца, что особенно важно, когда вы становитесь старше и уровень эстрогена начинает падать. Он также улучшает когнитивное здоровье, защищает зрение и способствует сиянию кожи.

Попкорн

Если вы всегда перекусываете вредоносными продуктами, добавьте попкорн в список покупок. Вы получаете гораздо больше пользы для здоровья и всего 30 калорий.

Белый чай

Белый чай менее обработан и содержит наибольшее количество антиоксидантов. В отличие от калорийного карамельного заплаты, белый чай заряжает энергией, а также помогает снизить уровень холестерина, кровяное давление и риск заболеть раком.

Черника

Ягода была признана одним из лучших продуктов, стимулирующих молодость. Эта ягода не только способствует хорошему цвету лица без морщин, но и помогает предотвратить возрастные заболевания.

Ранее врачи рассказали о пользе орехов, которые не только насыщают организм полезными элементами, но помогают потерять вес.

Также названы 5 лучших продуктов для здоровья кишечника.

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