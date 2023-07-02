Топ-7 продуктов, польза которых переоценена

Не вся полезная пища обладает приписываемыми ей преимуществами. Некоторые продукты переоценены.

Какие именно – пишет издание realbuzz.

Ягоды годжи

С точки зрения питательной ценности, они практически наравне с любыми другими ягодами. Хотя ягоды годжи и поставлены на пьедестал в мире здоровья, было проведено не так много исследований, чтобы доказать, что они более полезны для здоровья, чем любые другие ягоды. Старайтесь есть сезонные и широкодоступные ягоды, например, клубнику, малину, чернику, чтобы получить те же преимущества для здоровья.

Яичные белки

Есть стереотип, что белок яйца гораздо лучше, чем желток. Особенно он полезен для сосудов и в нем содержится витамин А, польза для почек. Яйца рекомендуют употреблять беременным, но приверженцы здорового питания исключают желток из рациона и готовят, например, белковые омлеты. Тем не менее, диетологи считают, что яйца принесут больше пользы, если не отделять белок и желток, иначе утрачиваются полезные свойства. В желтке содержатся витамины D и В, минералы, жирные кислоты и холин, что делает его чуть ли не самым полезным продуктом в холодильнике.

Йогурт

Некоторые йогурты могут быть полезны, но ароматизированные йогурты не попадают в эту категорию, поскольку они часто содержат много добавленного сахара и искусственных подсластителей. Натуральный йогурт является отличным источником кальция и может быть хорошим способом добавить пробиотики в свой рацион.

Сок асаи

Ягода в натуральном виде является питательным продуктом, но ее трудно достать, в то время как сок асаи более доступен. Несмотря на некоторые утверждения о пользе для здоровья, исследования показали, что сок асаи достаточно посредственен по сравнению с другими фруктами. Фактически было обнаружено, что сок ягод асаи содержит меньше антиоксидантов, чем, например, сок черники, гранатовый сок и даже красное вино.

Гранола

Гранола может звучать как идеальный вариант для завтрака, насыщенного разными видами злаков, сухофруктами и орехами, но при условии, что эта гранола действительно полезна здоровью. Некоторые виды гранолы, которые вы приобретаете в магазине, содержат гораздо больше калорий, чем вы думаете. Смесь сахара и растительного масла используется для скрепления кусочков мюсли, а в некоторые пакеты хлопьев добавлены кусочки шоколада, что также резко увеличивает содержание сахара в завтраке.

Сироп агавы

Сироп агавы считается здоровой альтернативой сахару. Несмотря на то что сироп агавы действительно имеет низкий гликемический индекс, он содержит большое количество фруктозы. Фруктоза естественным образом содержится во фруктах и многие считают ее полезной, но если ее употреблять в больших количествах, она может стать тяжелой для переваривания вашей печенью и влиять на уровень сахара в крови. Это означает, что сироп агавы тоже не является здоровой заменой сахара.

Смузи

Напиток, приготовленный из фруктов, может показаться идеальным решением всех проблем со здоровьем. И действительно, смузи может быть питательным вариантом перекуса, если его приготовить самостоятельно. Но смузи, купленные в магазине, содержат рафинированный сахар и сиропы. Как и в случае с любой едой, фрукты также следует есть в умеренных количествах, так что если одна полоса в день поможет вашему организму получить нужные ему витамины и питательные вещества, то три или четыре — резко повысят потребление сахара.

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