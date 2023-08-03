Топ-7 продуктов, снижающих артериальное давление

Питание играет огромную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а следовательно, может оказать значительное влияние и на предотвращение повышенного артериального давления.

Об этом пишет Very Well Fit.

Более 1 миллиарда людей в мире имеют повышенное артериальное давление, а еще больше людей не знают о своем состоянии и не лечатся. Повышенное артериальное давление определяется как систолическое АД (верхний показатель) 130 мм рт.ст. или выше и диастолическое АД (нижний показатель) 80 мм рт.ст. или выше. Высокое кровяное давление вызвано сочетанием экологических, патофизиологических и генетических факторов.

Какую роль играет питание в поддержании нормального АД?

Питание играет ключевую роль в профилактике и контроле высокого АД. Употребление продуктов, содержащих питательные вещества, может оказывать положительное влияние на артериальное давление. Наиболее рекомендованной схемой питания для профилактики высокого кровяного давления является план питания DASH или диетические подходы к остановке гипертонии.

Разработанный, чтобы помочь вам контролировать высокое кровяное давление, DASH сосредотачивается на ограничении красного мяса, натрия и добавленных сахаров с большим количеством овощей, фруктов, цельнозерновых, рыбы, бобов, орехов и молочных продуктов.

Кроме того, продукты с высоким содержанием калия и магния помогают контролировать АД. Калий и магний являются ключевыми минералами для здорового контроля АД, поскольку они помогают стенкам кровеносных сосудов расслабиться, когда сердце сокращается.

7 продуктов для улучшения АД

Существует множество различных питательных веществ, помогающих поддерживать здоровье сердца и артериальное давление. Некоторые из них включают клетчатку, жирные кислоты омега-3, антиоксиданты, витамин D и важные минералы, такие как кальций, калий и магний. Немного спланировав свой рацион, можно легко наполнить его питательными и вкусными продуктами, благоприятно влияющими на артериальное давление. Вот несколько научно обоснованных продуктов для улучшения АД.

Лосось и другие жирные сорта рыбы

Фото: klopotenko.com

Лосось и другие жирные сорта рыбы, такие как тунец, скумбрия, сардины и полосатый окунь, содержат много омега-3 жирных кислот – незаменимых питательных веществ, которые наш организм не может производить. Омега-3 жирные кислоты помогают снизить кровяное давление, уменьшая воспаление. Воспаление в организме может привести к повреждению слизистой кровеносных сосудов и повлечь за собой жесткость артерий, что со временем приводит к высокому кровяному давлению. Согласно обзорной статье, чтобы получить наибольшую пользу для снижения АД, потребляйте от двух до трех граммов омега-3 жирных кислот в день.

Орехи и семена

Фото: Pexels

Орехи и семена, такие как тыквенные, льняные, семена чиа, фисташки, грецкие орехи и миндаль, могут положительно влиять на артериальное давление. Орехи и семена являются хорошим источником клетчатки и концентрированным источником аминокислоты аргинина.

Аргинин необходим для выработки в организме оксида азота – соединения, важного для расслабления кровеносных сосудов и снижения АД. Орехи и семена также являются отличным источником магния, который помогает стенкам кровеносных сосудов расслабляться, поддерживая здоровое кровяное давление.

Лиственная зелень

Фото: unsplash.com

Листовая зелень, такая как мангольд и шпинат, содержит много питательных веществ, снижающих кровяное давление. Эти два вида зелени богаты калием и магнием. Кроме того, шпинат содержит множество нитратов, которые могут помочь снизить кровяное давление.

Свекла

Свекла является источником питательных веществ, когда речь идет о здоровье сердца и кровяном давлении. Его насыщенный красный цвет указывает на высокое содержание фитонутриентов, антиоксидантов и противовоспалительных свойств. Свекла содержит много полезных нитратов, которые могут способствовать увеличению кровотока и снижению кровяного давления.

Полезные нитраты помогают организму усваивать больше кислорода, удлиняя время, необходимое для того, чтобы устать. В одном обзорном исследовании были изучены диетические добавки со свекольным соком и выявлено, что это экономически эффективная стратегия снижения АД в разных группах населения.

Ягоды

Фото: pixabay.com

Ягоды богаты антиоксидантами, в частности антоцианами, которые придают им яркий цвет и способствуют снижению риска сердечных заболеваний. Антоцианы являются важными питательными веществами для снижения АД, поскольку они повышают уровень оксида азота в крови и уменьшают выработку молекул, ограничивающих кровоток.

Кроме того, в обзорном исследовании изучалось влияние различных видов ягод и форм, включая целые ягоды, сублимирование и сок. Результаты показали снижение АД на три мм ртутного столбика. Интересно, что самое сильное влияние на систолическое артериальное давление оказал клюквенный сок.

Помидоры

Фото: pixabay.com

Помидоры, как и томатные продукты, содержат много калия и ликопина. Ликопин — важный каротиноидный пигмент, интенсивно изучаемый из-за его благоприятного влияния на здоровье сердца и потенциал для снижения артериального давления за счет улучшения функции сосудов и уменьшения жесткости артерий. Кроме того, помидоры являются хорошим источником калия, играющего важную роль в расслаблении кровеносных сосудов и снижении кровяного давления.

Йогурт

Йогурт не только богат белок, но и минералов, которые помогают регулировать кровяное давление, такие как калий и кальций. Один обзор 28 исследований показал, что люди, потреблявшие три порции молочных продуктов в день, имели на 13% меньшую вероятность высокого артериального давления.

Другое исследование показало, что люди, которые съедали порцию йогурта каждый день, имели более низкий уровень систолического АД. Однако у людей с нормальным уровнем АД не было обнаружено никаких изменений.

Читайте также: