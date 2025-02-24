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Топ дорогих продуктов, которые можно заменить дешевыми аналогами

Топ дорогих продуктов, которые можно заменить дешевыми аналогами

Существует стереотип, что правильное здоровое питание – это дорого / Фото: pixabay.com

Эти продукты хоть и дешевле, но так же полезны.

Немногие знают, что существуют дешевые альтернативы популярным суперфудам, которые содержат в себе не меньше витаминов и полезных веществ.

Красная рыба

В ней содержатся жирные кислоты омега-3. Эти вещества снижают риск атеросклероза, нормируют уровень холестерина, положительно влияют на кожу и волосы, укрепляют иммунитет. Однако чтобы получить омега-3 жирные кислоты из красной рыбы, необходимо потратить немало денег. В скумбрии и сельди этих веществ содержится не меньше, чем в лососе.

Батат

Поклонники здорового питания заменяют картофель бататом. Секрет ценности этого продукта — в составе: в 100 г продукта нет жиров, но есть 13 г углеводов, 2 г белка в виде незаменимых аминокислот и большое количество витаминов и минералов. Однако в батате меньше железа, меди, цинка, чем в картофеле.

Гарниры

Найти замену можно и дорогим гарнирам. Вместо гречки, дикого риса, амаранта и киноа покупайте пшено, ячневую, пшеничную и любую доступную крупу, даже фасоль.

Семена чиа легко можно заменить льняными семенами, а киноа – гречкой, ведь по уровню питательных веществ и микроэлементов эти продукты очень близки.

Фрукты

Дорогие экзотические фрукты стоят так много лишь потому, что на них спрос больше, чем предложение, а витаминов в них не больше, чем в более доступных яблоках и апельсинах.
Что касается овощей, то брокколи можно заменить обыкновенной капустой, фиолетовой капустой.

Раньше мы писали, какие продукты снижают давление. Больше об этом читайте в новости.

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