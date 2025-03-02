Топ гигиенических средств, которыми ни с кем нельзя делиться

Чтобы обезопасить себя от заражения болезнями, необходимо соблюдать определенные правила личной гигиены и ни при каких обстоятельствах не брать и не давать в долг некоторые вещи.

Шариковые дезодоранты

Дезодоранты предназначены для устранения запаха бактерий и замедления потоотделения, но при использовании часть бактерий остаются на самом шарике. Кроме того, на него могут попасть отмершие клетки кожи и волос в области подмышек.

Бритвы

Исследований, подтверждающих факт передачи гепатита В и С и ВИЧ через лезвия бритв, множество. Кроме того, при совместном использовании бритв существует риск передачи грибковых инфекций.

Полотенца

Через них могут передаваться инфекции, начиная от конъюнктивита, особенно если полотенце не первой свежести еще и мокрое.

Зубные щетки

Это создает вполне реальный риск заражения передающейся через кровь инфекцией. И хотя чистка зубов в любом случае увеличивает, пусть и временно, количество бактерий в крови, увеличивать их уровень еще больше, конечно, не стоит.

Мочалка

Не стоит забывать, что большую часть времени мочалка остается мокрой, а как известно, самая влажная среда является наиболее благоприятной для размножения бактерий и грибковых микроорганизмов. Чтобы обезопасить себя от риска заражения инфекциями, лучше всего иметь свою личную мочалку.

Пинцет

Пинцеты, которые используются для коррекции формы бровей, также могут стать переносчиками различных инфекций. Поэтому делиться пинцетом с другими людьми можно только в том случае, если оно будет продезинфицировано до и после использования.

Ранее мы писали, как приучать ребенка к чистоте. Больше об этом читайте в новости.

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