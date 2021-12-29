Диетологи назвали лучшие и худшие способы приготовления пищи

Лучшие технологии приготовления – это те, с помощью которых выходят вкусные блюда, содержащие большое количество витаминов и питательных веществ.

Не все способы приготовления пищи полезны для здоровья.

Лучшие технологии приготовления — это не только те, что помогают создавать вкусные блюда, но и сохранить большое количество витаминов и питательных веществ в продуктах.

Запекание, тушение и пассерование в небольшом количестве воды или подсолнечного масла являются полезными вариантами готовки. Так вы улучшаете вкус некоторых овощей и сохраняете питательные вещества.

Некоторые методы приготовления уменьшают количество чувствительных к температуре и свету питательных веществ и витаминов, таких как витамин С и некоторые витамины группы В. Поэтому диетологи советуют регулярно менять способ приготовления пищи.

Не используйте насыщенные жиры для приготовления ваших блюд – сливочное масло, маргарин, сливки или сало, а также не переусердствуйте с добавлением соли.

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Какие техники приготовления являются худшими

Одним из худших методов приготовления пищи являются те, которые превращают насыщенные жиры и соль в канцерогены.

Например, жарка, приготовление на гриле и копчение с добавлением жира и соли, особенно если еда подгорела, являются самыми вредными.

Употребление продуктов, приготовленных этими методами, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Избыток насыщенных жиров и натрия в рационе - вероятность сердечных заболеваний.

Жарение во фритюре

Жарка во фритюре может быть одним из наиболее вредных способов приготовления пищи. Когда мы жарим или регулярно едим жареную пищу, особенно во фритюре, повышаем риск смерти от сердечных заболеваний и инсульта. Если вы жарите пищу, убедитесь, что выбираете более здоровые масла, такие как оливковое, очищенное топленое или масло авокадо.

Копчение

Копченое мясо при регулярном употреблении серьезно вредит здоровью.

Согласно новому исследованию, связь между раком кишечника и частым употреблением копченых продуктов неоспорима.

Гриль

Приготовление на гриле делает еду вкусной и помогает сохранить питательные вещества, а также снизить количество жиров в продуктах. Однако важно не доводить мясо и другие продукты на гриле до обугливания. Согласно исследованиям, приготовление на гриле может подвергать пищу воздействию канцерогенных химических веществ, содержащихся в дыме. А другое исследование показало, что приготовление на гриле при высокой температуре может быть связано с повышенным кровяным давлением.

Жарка в аэрофритюрнице

Если вы хотите получить более здоровую альтернативу жарке, то аэрофритюрница – отличный вариант. Добавьте каплю полезного масла, например авокадо. Капуста, картофель, курица и лосось прекрасно готовятся в аэрофритюрнице.

Микроволновая печь

В продуктах, приготовленных в микроволновке, сохраняется витамин С и других питательных веществ, часто исчезающих в процессе нагревания. Исследователи обнаружили, что микроволновка и приготовление на пару лучше хранят флавоноиды, содержащиеся в брокколи.

Пассеровка

Это распространенный способ приготовления овощей и мяса. Однако важно помнить, какие ингредиенты вы используете при пассеровании. Исследование, проведенное в Испании, показало, что пассерование брокколи на оливковом или подсолнечном масле помогает лучше сохранить содержание витамина С в этих овощах.

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Жарение

Жарение овощей с капелькой масла и щепоткой соли действительно может подчеркнуть вкус и сохранить такие питательные вещества, как бета-каротин, ликопин (каротиноид, который может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний) и кальций. Однако жарка может сохранить ценность одних продуктов и снизить пользу других.

Приготовление под давлением

Скороварка – один из самых простых и здоровых способов приготовления пищи.

Обработка продуктов под давлением позволяет сберечь питательные вещества в продуктах. Исследователи обнаружили, что, например, брокколи сохраняет 90% содержания витамина С в скороварке.

Приготовление на пару

На пару – это не только простой способ приготовления пищи, но и лучший, по мнению диетологов. Приготовление на пару овощей, таких как морковь, перца и капусты, обеспечит большее количество антиоксидантов по сравнению с употреблением их в сыром виде. Водорастворимые витамины, такие как С и большинство витаминов группы В, также больше любят приготовление на пару, а не кипячение.