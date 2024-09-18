Тренер наконец-то рассказал, можно ли есть картошку, когда худеешь — как она влияет на вес

Многие считают картошку вредным продуктом, особенно во время похудения. Действительно ли это так, рассказал известный тренер.

По словам тренера Юрия Попка, этот овощ имеет гораздо меньше калорий, чем некоторые популярные крупы. Однако если вы пытаетесь похудеть, следует знать, как его правильно готовить.

Украина, говорит эксперт, входит в тройку стран мира, выращивающих картофель. А еще мы занимаем второе место по количеству потребления этого продукта. В среднем один человек потребляет примерно 120 кг в год.

Большим плюсом картофеля можно назвать тот факт, что он может долго сохраняться. А еще этот овощ можно по-разному готовить и есть круглый год.

Картофель — углевод, поэтому его часто приравнивают при составлении рациона питания к популярным крупам. Эксперт указывает, что, например, в 100 г гречихи мы имеем целых 350 ккал, тогда как 100 г картофеля содержат всего 88 ккал. Об этом факте многие забывают.

Как результат, из-за более низкой калорийности на фоне круп, картофеля вы можете употребить много. К тому же еще одной особенностью этого овоща является то, что он надолго придает чувство сытости.

Например, говорит Юрий, если вы съедите картофелину и круассан, то после картофеля будете сытыми несколько часов, а после круассана захотите есть уже через 30 минут. Хотя это и два углевода.

Польза картофеля заключается в том, что он богат калием, который необходим для регулирования АД. Также в ней содержится немало витамина С, особенно, если говорить о молодом картофеле. Это овощ, а потому он богат клетчаткой, которая нужна для здоровья пищеварительной системы.

Часто картофель ругают из-за того, что в нем содержится крахмал. В организме он действительно очень быстро превращается в глюкозу, а это приравнивается к употреблению сладкого. То есть картофель не самый лучший продукт для тех, у кого инсулинорезистентность или диабет.

Однако, говорит специалист, крахмал в картофеле бывает разным: медленный (устойчивый) и превращающийся в глюкозу. Первый не расщепляется в тонком кишечнике, а идет к толстому, где и становится пищей для полезных бактерий.

Так вот, чтобы крахмал превратился в стойкий, нужно правильно готовить овощи. Юрий утверждает, что следует остановиться на отварном картофеле в мундирах. Кроме того, тогда крахмал становится медленным, еще и мы получаем калий, ведь остается кожица. Однако не забудьте добавить к трапезе другие овощи, чтобы получить больше клетчатки и стабилизировать уровень глюкозы в крови.

Кроме того, следует отметить, чем больше вы развариваете картофель, тем больше становится его гликемический индекс. Конечно, говорит эксперт, стоит отметить и разные способы готовки. Если отварной картофель имеет калорийность 88 ккал, то 100 г картофеля фри уже "дойдет" до более 300 ккал. К тому же если вы к картофельному пюре добавите много сливочного масла, то жирность блюда также сразу увеличится в 3-5 раз.

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