Тренер рассказала, как похудеть на 10 кг без спортзала и изнурительной диеты

Для того, чтобы похудеть и приобрести желаемую форму, не нужен дорогостоящий абонемент в спортзал или модное оборудование. На самом деле потерять 10 кг можно дома, занимаясь там, где удобнее тренироваться.

В конце концов, потеря веса зависит только от одного — от разницы между количеством потребляемых калорий и количеством калорий, которые вы сжигаете в течение дня. Абонемент в спортзал дает вам доступ к тренировочному оборудованию и занятиям фитнесом, что облегчает сжигание калорий, но это не явялется обязательным для успешного похудения.

"Вы все еще можете сжигать калории, занимаясь только своим телом, — объясняет тренер Доменик Анджелино. — Вы все еще можете похудеть с помощью упражнений, даже если не можете использовать отягощение. Кроме того, количество пищи, которую вы едите, также влияет на потерю веса. Это значит, что у вас есть три пути похудения: меньше есть, больше тренироваться, или сочетание обоих, что является наиболее эффективным".

По мнению Анджелино, нужно "потреблять примерно на 250-1000 калорий меньше, чем вы сжигаете каждый день, чтобы похудеть со здоровой скоростью". Чтобы похудеть на десять килограммов, Анджелино дает такие советы.

Как похудеть без спортзала

Соблюдайте питательную, низкокалорийную диету.

"Не нужно делать диету сверхсложной, технической или непосильной, если вы этого не хотите, — объясняет Анджелино. — Просто замените продукты, которые вы обычно едите, менее калорийными версиями этих продуктов. К примеру, если вы любите делать бутерброды, найдите способ заменить свой хлеб менее калорийным хлебом".

Сформируйте продуктивные привычки

Найдите место для занятий фитнесом и используйте его только для этого. "Это может быть пространство в вашем доме, в соседнем парке или где угодно, где вам нравится. Это может значительно облегчить соблюдение графика ваших тренировок в долгосрочной перспективе, – говорит Анджелино. — Люди часто совершают ошибку, планируя тренироваться дома в зоне, которую они используют для досуга и отдыха. Это часто не превращается в эффективную привычку, поскольку людям, использующим такой подход, трудно мотивировать себя фактически использовать это пространство для упражнений, поскольку они уже ассоциируют его с отдыхом".

Тренируйтесь 3-5 дней в неделю

Старайтесь заниматься от трех до пяти дней в неделю. Это понятно, но чем больше вы тренируетесь, тем больше калорий вы сожжете, а сжигание большего количества калорий означает более быструю потерю веса. Но и не переусердствуйте. Выделение достаточного времени для отдыха и восстановления между занятиями имеет важное значение для восстановления и прогресса мышц.

"Убедившись, что вы достаточно отдыхаете, вы также настроите себя выложиться на следующей тренировке, позволяя извлечь из нее максимальную пользу, — отмечает Анджелино. — Вот почему для большинства людей лучше будет тренировка от трех до пяти дней в неделю. Если вы новичок в тренировке, начните с тренировки три дня в неделю. Затем постепенно достигайте пяти дней в неделю".

Используйте доступное оборудование для домашних тренировок

Тренировки с собственным весом могут быть невероятно эффективными, но вы можете приобрести доступное оборудование для домашних тренировок, чтобы изменить ситуацию.

"Все имеет значение, но вы увидите, что достигаете гораздо большего прогресса, если используете определенное оборудование, — говорит Анджелино. — Это позволяет согласовать сопротивление, которое вы используете, с вашим текущим уровнем силы, делая тренировки более эффективными. Подумайте о покупке регулируемых гантелей, чтобы помочь тренировать ваши мышцы. Если финансы позволяют, приобретите кардиооборудование, например велотренажер или беговую дорожку, чтобы помочь вам выполнять кардиотренировку, даже если погода не позволяет заниматься на улице".

Увеличьте количество и интенсивность тренировок

Прогресс является ключевым, если вы хотите похудеть. По мере того, как вы становитесь более подготовленными, ваша способность выполнять работу будет расти. Это значит, что вы сможете увеличивать интенсивность и продолжительность тренировок со временем. "Чем интенсивнее будут ваши тренировки и чем дольше они будут продолжаться, тем больше калорий помогут вам сбросить", — объясняет Анджелино.

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