Тревоги, подвалы и эвакуация: как грудное молоко спасает маленьких украинцев

Светлана Москальчук, мама мальчика 2,5 года, убеждена, что для младенца нет ничего более ценного, чем мамино молоко.

Об этом пишет UNICEF Ukraine в Facebook.

Светлана продолжила кормить грудью сына и после того, как ему исполнилось 2 года. Когда началась война, это стало настоящим спасением. Грудное молоко было для ребенка едой и питьем: во время долгих тревог, пребывания в подвале и эвакуации.

Грудное вскармливание значительно упрощает заботу о ребенке. В условиях дефицита детской смеси и других продуктов материнское молоко может помочь спасти жизнь малыша.

«Я с самого начала очень хотела кормить ребенка грудью. Грудное молоко – это постоянный контакт с мамой, это вкусная и полезная еда. Я часто слышала от знакомых или просто людей на улице, что после года нужно прекращать грудное вскармливание. Однако я очень радуюсь, что, несмотря ни на что, я продолжала кормить сына», — рассказала женщина.

Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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