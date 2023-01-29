Три дыхательных практики, которые помогут успокоиться

Как успокоиться, справиться со стрессом с помощью простых упражнений, читайте в материале ТСН.ua

В условиях полномасштабной войны все больше людей находятся в стрессе и депрессии. Не у всех есть возможность обратиться к психологу, часто помощь нужна здесь и сейчас.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Psychology, дыхательные практики могут помочь в стрессовой ситуации расслабить тело и разум. Их можно делать, не вставая с места.

Практика "Сожмите и отпустите"

Эта техника подходит для снятия напряжения в разных частях тела, возникающего в ответ на внешние стресы. По мнению эксперта Зи Кларка, техника «сжатия и отпуска» уменьшает напряжение и высвобождает гнев.

Нужно вдохнуть через нос, а затем сжать как больше частей тела — сжимаете кулаки, напрягаете мышцы ног, сгибаете пальцы ног, «Сжимаетесь на три, два, один, а затем выдыхаете и отпускаете напряжение».

Эта практика снятия стресса занимает менее одной минуты и помогает бороться с гневом и тревогой. Если одновременно напрячь все мышцы не удается, или это кажется неприятным или даже болезненным, можно сжимать любую одну мышцу за раз и повторять упражнение по мере надобности.

Практика "Дыхание 4–7–8"

Дыхание 4–7–8 помогает снимать стресс, привести тело в спокойное состояние и регулировать реакцию, когда хочется бежать или кого-то убить.

Техника этой практики следующая – медленно вдыхаете, считая до четырех, затем задерживаете дыхание, считая до семи и выдыхаете, считая до восьми. Данная практика отлично помогает и при бессоннице.

Практика дышать как "кузнечные мехи"

По словам Кларка, эта техника помогает при истощении даже, чем кофе.

Сидя прямо, обопритесь кулаками в плечи, вдыхая и выдыхая через нос. На вдохе поднимите руки вверх, на выдохе – опустите руки вниз. После повторения этой техники несколько раз, как отмечает эксперт, вы почувствуете прилив энергии.

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