Три изменения в питании, которые нужно сделать в мае, чтобы сбросить килограммы к лету

Если ваша цель – похудеть, забудьте о диетах. Исследования показывают, что несколько изменений в рационе позволит сбросить лишние килограммы.

Чтобы узнать больше о небольших изменениях, которые вы можете внести в свой рацион, чтобы похудеть, ознакомьтесь с рекомендациями диетологий Лии Джонстон и Мэри Сабат.

Они соглашаются, что есть больше продуктов, богатых пробиотиками, готовить пищу на дому и избегать обработанных пищевых продуктов — это небольшие изменения, которые вы можете внести в свой рацион для похудения. Читайте дальше, чтобы узнать больше!

Употребляйте больше продуктов, богатых пробиотиками

Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые при потреблении способствуют снижению веса. В частности, пробиотические, ферментированные продукты помогают питать «хорошие» бактерии в кишечнике, что способствует похудению и уменьшает воспаление.

"Употребление продуктов, богатых пробиотиками, помогает уменьшить воспаление в организме", — объясняет Бест.

Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые полезны для здоровья, особенно для здоровья кишечника. Микробиом кишечника играет решающую роль в регулировании воспаления в организме.

«Когда микробиом кишечника дисбалансирован, это может привести к хроническому воспалению, связанному с широким спектром проблем со здоровьем, включая аутоиммунные заболевания, болезни сердца и определенные типы рака», — продолжает она.

Пробиотические продукты, такие как йогурт, кефир, квашеная капуста содержат живые полезные бактерии, способствующие восстановлению баланса кишечного микробиома.

Более того, есть другие богатые пробиотиками продукты, которые вы можете есть, чтобы улучшить здоровье кишечника и сбросить лишние килограммы.

«Пробиотики улучшают функцию кишечного барьера, что предотвращает попадание вредных бактерий и токсинов в кровь и вызывает воспаление в организме», – говорит Бест.

Вот почему добавление в рацион продуктов, богатых пробиотиками, позволит поддержать здоровье кишечника и уменьшить воспаление.

Готовьте дома

Один из самых лучших и простых способов похудеть – готовить еду самостоятельно дома. Вы можете контролировать размер порций и количество, которое вы хотите потреблять. Таким образом вы не будете испытывать давления, чтобы что-то доесть, когда обедаете в ресторане.

Это позволит вам контролировать меню, ингредиенты и размер порций.

«Люди, которые готовят и едят дома, обычно потребляют меньшие порции, меньше калорий, насыщенных и трансжиров, меньше натрия, сахара, больше фруктов и овощей и диету с большим содержанием питательных веществ», – добавляет врач.

Избегайте обработанной пищи

Обработанные продукты питания, такие как сладкие напитки, мясные деликатесы и продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов, вредят. Сабат соглашается. Она говорит, что большое потребление насыщенных жиров является одной из основных причин увеличения веса. Сабат также отмечает, что это может повысить риск сердечных заболеваний, инсульта и некоторых видов рака. К сожалению, для любителей мяса, этот тип жира обычно содержится в обработанном мясе, таком как бекон, колбасы и мясные деликатесы.

Сабат отмечает, что «сладкая газировка, энергетические и спортивные напитки, имеют высокое содержание сахара, которое способствует увеличению веса, диабета 2 типа и других хронических заболеваний».

Кроме того, жареная пища может увеличить риск заболеваний, связанных с возрастом.

«Такие продукты как картофель фри, жареная курица и жареная рыба содержат много трансжиров и насыщенных жиров, что может повысить риск сердечных заболеваний и инсульта», — говорит Сабат.

«Вместо того чтобы жарить, попробуйте запекать, жарить на гриле или готовить еду на пару, чтобы уменьшить количество нездоровых жиров».

Подобным образом очищенное зерно может привести к увеличению веса.

"Очищенные зерна, такие как белый хлеб, белый рис и макароны, были лишены клетчатки и питательных веществ, что может способствовать увеличению веса, диабета и сердечных заболеваний", — говорит Сабат.

В общем, эксперты сходятся во мнении, что лучший способ существенно похудеть – это внести небольшие изменения в свой рацион. В частности, они рекомендуют есть больше продуктов, богатых пробиотиками, готовить еду на дому и избегать обработанных продуктов. Хотя некоторые из этих изменений диеты могут показаться сложными, имейте в виду, что ежедневное принятие небольших здоровых решений является лучшим способом не только похудеть, но и жить долгой счастливой жизнью.

Добавим, что рак толстой кишки часто называют "тихим убийцей" из-за его трудно проявляющихся симптомов.

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