Три общих признака недомогания, которые являются симптомами рака: на какие сигналы организма нужно обратить внимание

Симптомы рака

Реклама

Врачи обращают внимание на то, что рак — это не только локальное заболевание, проявляющееся опухолью в конкретном месте. Существует более 200 разновидностей этого недуга, утверждают исследователи из организации Cancer Research UK, и многие на ранних этапах подают сигналы, имеющие «общий» характер. Это означает, что симптомы сказываются на работе всей системы жизнедеятельности человека, создавая чувство общего недомогания, которое трудно привязать к определенной части тела или болезни.

Специалисты отмечают, что ранняя диагностика является критическим фактором, поскольку на начальных стадиях лечения значительно выше шансы на успех. Однако сложность состоит в том, что эти три ключевых признака часто выглядят как последствия обычных инфекций, повседневного стресса, возрастных изменений и т.п. Поэтому пациенты нередко откладывают визит к врачу, теряя драгоценное время. В то время как знание того, что нормально для вашего организма, позволяет вовремя заметить нетипичные изменения, которые не проходят сами собой, и обратиться за профессиональной помощью.

Три общих признака, требующие внимания

Эксперты выделили три «общих» предупредительных признака, на которые следует обратить внимание.

Реклама

Очень сильная ночная потливость или лихорадка. Хотя высокая температура часто сопровождает инфекции, а потливость характерна для менопаузы или побочного действия лекарства, следует быть бдительными. Если ночное потоотделение настолько интенсивно, что постельное белье становится мокрым («проливной» пот), или вы страдаете от непонятной лихорадки, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

Постоянная усталость и истощение. Каждый человек может испытывать усталость из-за стресса или недосыпа. Однако если ощущение полной потери сил не исчезает после отдыха или появилось без очевидных причин, это может быть сигналом организма о серьезной болезни.

Непонятная потеря веса. Незначительные колебания веса в течение жизни нормальны. Тревогу должно вызвать заметное похудение в ситуации, когда вы не прилагали для этого усилия — не изменяли рацион и не увеличивали физические нагрузки.

Важность ранней диагностики

Национальная служба здравоохранения (NHS) и онкологи призывают людей «прислушиваться к своему телу». Важно понимать, что для вас норма, а что — необычное изменение. Например, NHS упоминает даже о таких специфических знаках, как следы на подушке после сна, которые могут быть связаны с ночной потливостью.

Часто пациенты игнорируют симптомы, не считая их важными. Известны случаи, когда женщины годами списывали свое состояние на менопаузу или мужчины считали боль результатом травмы («разрыва связок»), хотя на самом деле это были проявления рака. Эксперты отмечают, что наличие этих признаков не обязательно означает онкологию — в большинстве случаев причина будет другой. Однако только медицинское обследование может исключить опасность.

Появление упомянутых симптомов не является прямым подтверждением диагноза. В большинстве случаев эти изменения вызваны другими, менее опасными состояниями. Но, как отмечают эксперты, хотя такие признаки, как появление опухоли, более известны, общие симптомы вроде непонятной потери веса не менее важны. Каждое необычное изменение в организме нуждается в проверке, ведь именно бдительность позволяет выявить болезнь тогда, когда медицина наиболее эффективна.

Главный совет экспертов — прислушаться к собственному телу. Важно четко понимать, что нормально для вас, и обращать внимание на любые нетипичные явления, которые долго не исчезают. Раннее выявление изменений и своевременное обращение к врачу могут сыграть решающую роль в сохранении здоровья, даже если в конечном итоге окажется, что повод для беспокойства был ошибочным.