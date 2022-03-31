Три осколка в ножке и огнестрельное ранение руки: врачи Львова спасли женщину и ее дочь, которых обстреляли под Гостомелем

Три осколка в ножке и огнестрельное ранение руки: врачи Львова спасли женщину и ее дочь, которых обстреляли под Гостомелем

Из шести пассажиров удалось выжить только трем: Лесе и двум деткам.

Врачи Первого медицинского территориального объединения Львова спасли и женщину и ее 10-месячную дочь, которые получили осколочные ранения во время эвакуации из своего села в Киевской области, сообщает Первое ТМО.

"Люблю тебя. По нас стреляют…» – последнее, что успела сказать жена любимому Артему по телефону. За несколько часов до того мужчина посадил Лесю и крошечную дочь в авто с друзьями в Демидове Киевской области, чтобы они спаслись. Сам остался помогать с эвакуацией местных жителей. Дальше связь оборвалась», – рассказывают врачи.

Первое территориальное медицинское объединение Львова

Автомобиль обстреляли под Гостомелем. Из шести пассажиров удалось выжить только трем: Лесе и двум деткам. Трое друзей погибли на месте. Леся едва успела выбраться из горящего автомобиля и достать оттуда своих малышей и 3-летнего сына подруги. У нее – огнестрельное ранение кисти руки, у 10-месячной Киры – три осколка в ножке, мальчик не пострадал.

Первое территориальное медицинское объединение Львова

Женщину с детьми приютила семья из соседней Гавриловки. Под звуки сирен они просидели всю ночь в подвале, а с утра спасатели забрали их в Бородянку, где женщине и девочке оказали первую медицинскую помощь.

Первое территориальное медицинское объединение Львова

Через 10 дней после обстрела женщина с детьми приехала во Львов и обратилась за помощью в Первое ТМО. В детской больнице Кира проходит интенсивное антибактериальное лечение, противовоспалительную терапию, ей обрабатывают раны. К счастью, обломки не угрожают жизни ребенка и не нанесут ущерба движению стопы и росту ребенка в будущем.

В 8-й больнице нашего медобъединения врачи делают все возможное, чтобы Леси сохранить функцию кисти, кости которой размозжены. Одного пальца нет. Впереди – ряд операций по восстановлению функций руки.

Первое территориальное медицинское объединение Львова

Во Львове Леся с дочкой встретились с мужем и отцом Артемом, до этого оставшимся под Киевом.

Напомним, российские боевики расстреляли колонну волонтеров под Черниговом.

Военные РФ расстреляли пять автобусов с волонтерами в Черниговской области. В результате обстрела один человек погиб, четверо тяжело ранены.

Автобусы попали под прицельный огонь врага, пытаясь проехать в окруженный город, чтобы эвакуировать людей. В автобусе находились только гражданские волонтеры.

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