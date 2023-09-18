Три основных бьюти-проблемы осени: как ухаживать за кожей с наступлением холодов

Рассказываем, что происходит с кожей лица осенью и как правильно ухаживать за ней в межсезонный период.

Осенью, когда исчезает красивый и равномерный летний загар, многие из нас видят на своем лице негативные изменения, произошедшие с кожей во время долгого пребывания на солнце. Какие проблемы с кожей осенью можно увидеть и как именно с ними бороться – рассказываем ниже.

Сухость кожи осенью, обезвоживание

Сухой ветер, палящее солнце, соленая морская вода – все или некоторые из этих факторов присутствуют летом. Они обезвоживают кожу, приводят к нарушению ее барьера, особенно у людей со светлой и чувствительной кожей. После лета лицо может выглядеть тусклым, иметь сеточку из мелких морщин, шелушиться, да еще раздражаться даже от привычного ухода.

Чтобы наполнить кожу столь необходимой осенью влагой, рекомендуется применять более плотные кремы или сыворотки, отличающиеся интенсивным увлажнением. Они обязательно должны содержать компоненты липидного барьера кожи – триглицериды, жирные кислоты, сквалан, холестерин, витамины и пептиды.

Можно пройти и профессиональный уход по биоревитализации (пригодится 3-5 процедур с интервалом 2-3 недели), который качественно и быстро обновляет гидробаланс кожи и лишает ее неприятной сухости после лета.

С наступлением осени вокруг глаз в зоне декольте могут также появляться новые морщинки. Это также происходит из-за чрезмерной сухости кожи. Чтобы их разгладить и восполнить дефицит влаги, необходимо "подкормить" кожу кислородом и питательными веществами. Для этого, кроме биоревитализации, подойдут такие процедуры, как сонофорез, электропорация и мезотерапия.

Проблемы с кожей осенью: усиление признаков старения

Что происходит с кожей лица осенью? / Фото: pixabay.com

Именно ультрафиолет является одним из основных факторов, приводящих к разрушению коллагена и эластина, что приводит к старению кожи. Под влиянием солнечных лучей происходит активизация ферментов, разрушающих коллаген и значительно замедляющих его синтез. Все это приводит к появлению морщин, фотостарения, вялости кожи, которые особенно дают о себе знать в конце лета и начале осени.

Одним из основных компонентов, в которых нуждается кожа лица осенью, является гиалуроновая кислота. Она помогает притянуть и удержать влагу, нормализовать водный баланс в межклеточном пространстве, переносит кислород и питательные вещества, служит некоторыми "кирпичиками" для строительства эластина и коллагена. Чем больше кожа будет истощенной и "голодной", тем быстрее будет усваиваться гиалуроновая кислота.

Из осенних бьюти-процедур для уменьшения проявлений старения рекомендуется курс ботулинотерапии, ультразвуковой лифтинг, лазерная терапия, инъекционная коллагенотерапия.

Пигментация осенью

Именно после окончания лета у многих проявляются пигментные пятна, которые могут быть разного вида. Наиболее распространенными считаются веснушки, солнечные лептиги. С ними можно справиться с помощью специальных отбеливающих средств.

Если лептиго слишком много или появилась мелазма (которая гораздо хуже поддается терапии гиперпигментацией), лучше обратиться к профессионалу. Косметологи предлагают в таком случае лазерное или фотолечение, мезотерапию. Их эффективность самая высокая.

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