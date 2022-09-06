Три пищевые привычки, которые могут спровоцировать гормональный дисбаланс

Множество факторов способствует гомеостазу ваших гормонов, и некоторые из них находятся вне вашего контроля. Но пищевые привычки – это сфера, где вы можете влиять на ситуацию.

Выбор определенных продуктов и избегание других может способствовать более здоровому гормональному балансу.

Вот четыре пищевых привычки, которых следует избегать, чтобы ваши гормоны были в норме.

Переедание (или недоедание)

Полноценное питание способствует надлежащему регулированию гормонов, но падение или резкое увеличение веса вследствие переедания или недоедания может нарушить ваш гормональный баланс, что затем повлияет и на ваш аппетит.

Изменение веса особенно влияет на женские репродуктивные гормоны. Как индекс массы тела (ИМТ), как ниже нормы, так и выше нормы, связывают с более высоким риском проблем с фертильностью, связанных с гормонами.

Исследование 2015 показало, что женщины с избыточным весом или ожирением чаще страдают синдромом поликистоза яичников и метаболическим синдромом. Эти состояния снижают их фертильность.

Женщины с недостаточным весом, с другой стороны, чаще имели другие гормонально-опосредованные заболевания, которые влияли на фертильность: дисфункцию яичников и врожденную гиперплазию надпочечников.

Не только репродуктивные гормоны могут нарушаться из-за чрезмерного или недостаточного потребления калорий. Ожирение (вызванное высококалорийной диетой) может привести к изменениям гормонов гипоталамуса и гипофиза, что приводит к большей вероятности таких проблем, как гипотиреоз, болезнь Кушинга, дефицит гормона роста и т.д.

Слишком много сахара

Воздействие сахара на здоровье опасно. Помимо содействия увеличению веса (что само по себе может негативно влиять на ваши гормоны), сладкая пища может нанести вред вашим гормонам и другим способам.

Исследование показало, что потребление большого количества фруктозы и глюкозы может отключить ген, ответственный за регуляцию эстрогена и тестостерона. Нарушение тонкого баланса этих половых гормонов будет иметь волновой эффект, увеличивая риск акне, бесплодия, синдрома поликистозных яичников и рака матки (в частности, у женщин с лишним весом, согласно исследованию).

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Остальные исследования, проведенные на животных, показали, что диета с высоким содержанием жиров и сахара нарушает менструальный цикл и вызывает кисты яичников.

Когда вам хочется чего-нибудь сладкого, выбирайте блюда с меньшим содержанием сахара, например темный шоколад или фруктовые блюда и йогурты.

Алкоголь

Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать гормональные нарушения, прерывающие связь между эндокринной, нервной и иммунной системами. Последствия могут быть далеко идущие: контроль уровня сахара в крови, метаболизм эстрогена, проблемы со щитовидной железой, иммунная дисфункция и другие проблемы с гормонами могут быть связаны с избытком алкоголя.

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