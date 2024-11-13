Три продукта со "скрытым сахаром": врачи призывают немедленно исключить их из меню

Чрезмерное потребление сахара может привести к хроническому воспалению, резистентности к инсулину и окислительному стрессу, связанным с развитием болезни Альцгеймера, риском рака и возрастными заболеваниями.

Эти три продукта с "скрытым сахаром" врачи призывают немедленно исключить из меню, чтобы предотвратить болезнь Альцгеймера, рак и возрастные заболевания.

Об этом говорится в материале shefinds.

Профилактике болезни Альцгеймера, раку и других заболеваний, связанных с возрастом, уделяется все больше внимания в последнее время, ведь, как показывают исследования, выбор образа жизни, включая диету, играет решающую роль в снижении риска этих заболеваний. Одной из неожиданных причин этих проблем со здоровьем является скрытый сахар, содержащийся во многих обработанных пищевых продуктах, от соусов до закусочных.

Со ссылкой на мнения нескольких экспертов в области здравоохранения, обнаружено три продукта, на которые следует обратить внимание, поскольку они содержат скрытый сахар и могут быть вредны для здоровья мозга, в частности.

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Кетчуп и соус барбекю

Такие соусы на самом деле содержат большое количество сахара, что может привести к воспалению во всем организме, окислительному стрессу и резистентности к инсулину.

"Хотя эти соусы могут показаться достаточно невинными, они обычно содержат кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы или дополнительные сахара. Эти сахара со временем накапливаются и приводят к воспалению, что ускоряет процесс старения и повышает вероятность развития рака", — говорит доктор Майкл Лахей.

Йогурт с наполнителем

В таких продуктах как магазинные йогурты много коварных ингредиентов и добавленного сахара.

Клиническая диетология и нутрициологиня Риа Хоул отмечает, что простой йогурт может быть наполнен ароматизаторами и подсластителями, а некоторые готовые продукты содержат 250-300 калорий и 25-30 г сахара на порцию, что эквивалентно шоколадному батончику.

"Большинство этих сахаров вызывают хроническое воспаление в организме, что ускоряет процесс старения мозга", — говорит она.

Батончики мюсли

Такие продукты продаются как здоровый вариант перекуса, но как и йогурт с наполнителем, они содержат много сахара и других нежелательных ингредиентов. Многие из этих батончиков имеют в составе кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы в качестве подсластителя, который, согласно исследованиям, может повысить уровень сахара в крови. Кроме того, в этих продуктах обычно содержатся консерванты и добавки, еще более способствующие снижению когнитивных функций.

Напомним и о продуктах, которые нужно есть женщинам, чтобы надолго сохранить здоровье, молодость и красоту.

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