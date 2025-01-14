Три супа, которые помогут вам сбросить лишние килограммы: после праздников – именно то, что нужно

Зимой после праздников люди задумываются о том, как быстро похудеть без лишних усилий. Для этого лучше всего подойдут супы.

Исследования показали, что зимой большинство людей набирает несколько килограммов, из-за чего многие стремятся похудеть. Процесс похудения не легкий и требует значительных усилий для достижения желаемого результата. Одним из способов помочь этому есть употребление супов, ведь они не только вкусны, но и полезны для организма.

На суповой диете вы не почувствуете снижения энергии, в то же время излишняя жидкость и жир постепенно исчезают. Благодаря калорийности овощных супов и количеству употребленных фруктов, молочных и других продуктов, можно сбросить от 2 до 6 килограммов в неделю.

Топ-3 рецепта супов для похудения зимой

Фасолевый суп

Этот суп очень прост в приготовлении и не нуждается в многих ингредиентах. Вам понадобятся: полкилограмма фасоли, две морковки, луковица, специи и зелень по вкусу. Начните с того, что замочите фасоль на 3-5 часов, а затем варите в течение 45 минут после закипания воды. Овощи нарежьте: морковь – соломкой, лук – кубиками. Варить их около 10 минут. Затем добавьте лавровый лист, перец и имбирь. После этого проварите суп еще несколько минут, затем добавьте зелень и выключите плиту. Дайте супу настояться еще несколько минут перед подачей на стол.

Суп-пюре

Сначала приготовьте зажарку: нарежьте 1 морковь и обжарьте ее с 80 граммами сладкого картофеля и размельченными помидорами в равных пропорциях, а также добавьте половину луковицы и два зубчика чеснока. Жарьте все на сковороде около 10 минут, затем посолите, поперчите и запекайте при температуре 180 градусов около 25 минут. После этого добавьте 400 г бульона и взбейте все блендером до однородной массы.

Томатный суп

Приготовление этого супа очень простое. Залейте 1 килограмм помидоров крутым кипятком, снимите с них кожицу и измельчите в блендере до пюре. Натрите 3 маленькие моркови, измельчите пучок сельдерея и зелень, смешайте все это с помидорным пюре и залейте 1 литром томатного сока. Приправьте солью и поставьте ее в холодильник на несколько часов для настаивания.

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