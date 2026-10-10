Цвет и форма ногтей могут многое рассказать о здоровье: на какие признаки обратить внимание

Что ногти говорят о здоровье / © pexels.com

Реклама

В то же время, не каждое пятно или бороздка на ногте свидетельствует о проблемах со здоровьем. Часто причиной становятся механические повреждения, контакт с бытовой химией или естественные возрастные изменения. В ClevelandClinic рассказали, на какие признаки следует обратить внимание и когда лучше обратиться к врачу.

Как выглядят здоровые ногти

Обычно здоровые ногти имеют равномерный розоватый оттенок, гладкую поверхность и однородную структуру. Они не должны болеть, расслаиваться без очевидной причины или отходить от ногтевого ложа.

Реклама

Небольшие продольные бороздки могут являться вариантом нормы, особенно с возрастом. Однако если ногти заметно изменили цвет, стали слишком ломкими, деформировались или на них появились необычные полосы, следует выяснить причину.

Реклама

Желтые ногти: возможный признак инфекции

Пожелтение ногтевых пластин может возникать по разным причинам. К примеру, ногти иногда изменяют цвет после регулярного использования темного лака без защитного основания. Также на оттенок может влиять курение, травмы и некоторые заболевания.

Если ногти не только желтеют, но и утолщаются, становятся хрупкими, деформируются или начинают крошиться, одной из возможных причин грибковая инфекция.

Не следует самостоятельно назначать себе противогрибковые препараты. Врач сможет оценить состояние ногтей и при необходимости назначить соответствующие исследования.

Бледные или почти белые ногти

Если ногтевая пластина стала необычно бледной, это может быть связано с различными факторами, включая анемию, нарушения питания или определенные хронические заболевания.

Реклама

Особое внимание следует обратить на ситуацию, когда бледность ногтей сопровождается постоянной усталостью, слабостью, одышкой во время физической нагрузки или головокружением.

Полностью белые ногти или ногти с характерными светлыми участками также могут иметь разные причины. По внешнему виду невозможно точно определить, какого именно витамина или минерала не хватает организма.

Если изменения устойчивы или возникли без очевидных причин, следует проконсультироваться с семейным врачом.

Белые пятна на ногтях

Небольшие белые пятнышки на ногтях часто вызывают беспокойство. Однако во многих случаях они появляются из-за незначительного повреждения ногтевой пластины или участка, где она формируется.

Реклама

Такие пятна могут стать заметными не сразу после травмы, а через время, когда ноготь отрастает. Обычно они постепенно перемещаются к краю пластины и исчезают после подстригания.

Вопреки распространенному мнению, белые пятна сами по себе не доказывают дефицит кальция. Если же конфигурации обхватывают много ногтей, не исчезают либо сопровождаются другими симптомами, целесообразно обратиться к спецу.

Ламкие расслаивающиеся ногти

Если ногти постоянно ломаются, трескаются или расслаиваются, причина может быть не только в недостатке питательных веществ.

На их состояние оказывают влияние частый контакт с водой, моющими средствами, растворителями, агрессивное снятие гель-лака и регулярное использование ацетона. Иногда ломкость связана с кожными заболеваниями, нарушениями работы щитовидной железы или другими состояниями.

Чтобы поддержать здоровье ногтей, следует:

пользоваться защитными перчатками при уборке;

увлажнять руки и кутикулу;

не сдирать покрытие самостоятельно;

избегать чрезмерной шлифовки ногтевой пластины;

соблюдать сбалансированное питание с достаточным количеством белка и других питательных веществ.

Если ломкость появилась внезапно, не обходится или сопровождается другими симптомами, следует обсудить это с врачом.

Продольные бороздки и горизонтальные линии

Вертикальные бороздки, простирающиеся от основания ногтя к его краю, достаточно распространены. Часто они становятся более отчетливыми с возрастом и не являются признаком серьезного заболевания.

Другая ситуация — глубокие поперечные углубления, проходящие через ногтевую пластину. Так называемые линии Бо могут появляться, когда рост ногтя временно нарушается из-за болезни, значительного физического стресса, травмы или других факторов.

По виду бороздок не всегда можно установить их причину. Если они появились внезапно, заметны на многих ногтях или сопровождаются ухудшением самочувствия, требуется консультация врача.

Темные полосы на ногтях

Коричневые или черные полосы могут возникать после травмы, по пигментации или по другим причинам. Однако новую темную вертикальную полосу, особенно на одном ногте, не следует автоматически считать безвредной.

В редких случаях такое изменение может являться признаком меланомы ногтевого аппарата — опасного вида рака кожи.

Обратитесь к дерматологу, если темная полоса появилась без понятной причины, расширяется, изменяет цвет или имеет неровные пределы. Также насторожить пигментация, которая распространяется на кожу вокруг ногтя.

Не откладывайте обзор только потому, что ноготь не болит: серьезные изменения не всегда сопровождаются болью.

Необычная форма ногтей

Иногда ногти становятся выпуклыми, чрезмерно округленными или загибаются так, что напоминают перевернутую ложку.

Вдавленные ногти с приподнятыми краями, похожие на ложку, могут быть связаны, в частности, с дефицитом железа. В то же время такая форма имеет и другие возможные причины, поэтому диагноз нельзя установить только по внешнему виду.

Выраженное округление ногтей вместе с увеличением кончиков пальцев также иногда связано с заболеваниями легких, сердца или другими системными нарушениями.

Если форма ногтей заметно изменилась, особенно без травм или других очевидных пояснений, следует обратиться к врачу.

Когда нужно обратиться к врачу

Проконсультируйтесь со специалистом, если заметили:

новую темную полосу или пятно на ногте;

внезапное изменение цвета или формы;

отслоение ногтевой пластины;

стойкое утолщение, крошение или деформацию;

боль, отек, покраснение или выделение у ногтя;

изменения на нескольких ногтях, сопровождающиеся слабостью или другими симптомами.

Врач может осмотреть ногти, уточнить сопутствующие жалобы и при необходимости назначить анализы или другие исследования.

Помните: ногти могут давать подсказки о состоянии организма, но не заменяют полноценную диагностику. Не следует самостоятельно принимать витамины, железо или другие добавки только из-за изменения их вида — сначала важно выяснить причину.

FAQ

Какие болезни можно определить по ногтям?

Изменения ногтей могут иногда указывать на грибковые инфекции, псориаз, анемию, дефицит железа или определенные заболевания сердца, легких и других органов. Например, утолщение и крошение могут быть признаками грибковой инфекции, а необычное округление ногтей сопровождать некоторые системные заболевания. Однако установить диагноз только по ногтям невозможно: нужна оценка врача.

О чем свидетельствуют белые пятна и бороздки на ногтях?

Небольшие белые пятна часто возникают после незначительных травм ногтевой пластины и обычно исчезают по мере ее отрастания. Продольные бороздки нередко являются естественным возрастным изменением. Глубокие поперечные линии, устойчивые изменения на многих ногтях или необычные темные полосы требуют более внимательной оценки. Если изменения не проходят или появились без очевидной причины, следует обратиться к врачу.

Новости партнеров

Новости партнеров