Тяжело раненых детей из обстрелянных колонн мариупольских беженцев привезли в спецвагонах "Укрзалізниці" во Львов

Тяжело раненых детей из обстрелянных колонн мариупольских беженцев привезли в спецвагонах "Укрзалізниці" во Львов

Травмы не только физические...

Трудно раненые дети и целые семьи из обстрелянных колонн мариупольских беженцев доставлены сегодня спецвагонами "Укрзалізниці" во Львов, сообщает пресс-служба "УЗ".

"Ужасные травмы, причем не только физические, будут лечиться еще долго... Но наших детей в беде не оставляем, "Врачи без границ" и львовские врачи подхватили прямо на перроне", — пишет служба о раненых.

Напомним, возможность грудного вскармливания младенца – огромное преимущество.

Грудное молоко помогает ребенку вылечиться от диареи, сообщила Всемирная организация здравоохранения (World Health Organization Ukraine).

Итак, если у ребенка диарея, продолжайте кормить грудью.

Как сообщили в Минздраве, возможность грудного вскармливания младенца – огромное преимущество, ведь это почти всегда доступный источник питания и успокоение для ребенка.

Однако в условиях войны матерям чрезвычайно сложно заботиться о себе и своих малышах.

Минздрав предоставил рекомендации, что делать, чтобы не потерять лактацию в условиях войны, как сохранить и стимулировать лактацию и получить безвозмездную консультацию с ГВ.

Напомним, люди, находящиеся в местах временного пребывания, в холодное время года должны быть обеспечены теплой одеждой и одеялами.

В местах временного пребывания людей, особенно в холодное время года, возрастает риск распространения респираторных заболеваний, в том числе и COVID-19.

Об этом пишет Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.