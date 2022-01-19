У пожилых людей потеря обоняния при заражении коронавирусом встречается реже

Ученые сообщили об отличии симптомов COVID у людей всех возрастов.

У людей всех возрастов наблюдается проявление различных симптомов заражения коронавирусом.

Пациенты с COVID-19 в возрасте 40-59 лет, жаловались прежде всего на постоянный кашель, а не потерю обоняния и вкуса.

Людей от 60 и особенно 80 лет чаще всего беспокоят боли в мышцах и груди, одышка и диарея.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона опубликовали следующие выводы на основе исследования в журнале The Lancet.

Медики отслеживали симптомы, появляющиеся у инфицированных в первые три дня после положительного теста. Данные о них участники исследования записывали с помощью специального приложения с апреля по октябрь 2020 года.

Оказалось, что в разных возрастных группах преобладают свои симптомы. Для группы 16-39 лет наиболее частыми признаками COVID-19 оказалась потеря обоняния, а также боль в груди или животе и одышка.

Для заразившихся в возрасте 40-59 лет более характерным симптомом стал постоянный кашель, но боль в груди и потеря обоняния также встречались.

Пожилых пациентов беспокоят дискомфорт в мышцах и боли в груди, одышка и понос.

Также читайте Что мы знаем о COVID: справочник по коронавирусу и штаммам

Ученые также выявили отличия в симптомах у мужчин и женщин. Представители обоих полов жалуются на потерю обоняния и боли в груди или животе. Однако у мужчин одышка, упадок сил и озноб появляются чаще.

Исследователи отметили, что данные были собраны, когда в стране преобладал британский и исходный уханьский штаммы коронавируса. Остальные мутации, такие как "Дельта" и "Омикрон", тогда еще не распространились.

Когда новые штаммы стали превалировать над исходным вариантом, набор симптомов стал другим, сообщили ученые.

Если раньше основными признаками заболевания считались лихорадка, постоянный кашель, потеря вкуса и обоняния, то с появлением новых вариантов наиболее частыми симптомами стали головная боль, насморк и боль в горле.

Что касается штамма "Омикрон", в Минздраве предоставили новейшую информацию об этом варианте, согласно научным исследованиям.