Убийцы талии: продукты и напитки, от которых растет живот

Большой живот растет не потому, что у вас широкая кость. Там в животе вообще нет костей. Живот растет исключительно от того, что вы едите больше, чем сжигаете калорий.

Обязательно исключите из рациона эти продукты, если хотите избавиться от большого живота

Фаст-фуд с трансжирами

Гамбургеры, чизбургеры, картофель фри и другая вкусная и "быстрая" еда – это рекордсмены по содержанию трансжиров. Также часто фаст-фуд содержит много натрия. Последний способен задерживать жидкость у организма, поэтому вас может даже временно раздуть.

Газированные напитки и сладкий чай

Это хороший способ быстро "закинуться углеводами". Когда вы пьете сладкий напиток, у вас растет аппетит и вы едите больше обычного.

Продукты с сахарными спиртами

К этой категории относятся жвачки и всяческие мятные леденцы, в которых любят указывать "sugar free".

Картофельные чипсы

Жиры, содержащиеся в картофельных чипсах, относятся к насыщенным. Они с большей вероятностью оседают в виде жировых отложений, особенно при чрезмерном потреблении. Более того, чипсы содержат немало соли, которая задерживает жидкость в организме.

Макароны из нетвердых сортов пшеницы

Эффект от их переедания подобен белому хлебу: они тоже имеют высокий гликемический индекс и также богаты быстрыми углеводами, а следовательно, спешит отложиться жиром на животе.

Смузи и соки

Часто их рекламируют как полезные напитки, поскольку у них есть витамины из фруктов. В то же время, такие "полезности" опасны существенным количеством сахара и калорий.

Алкоголь

Спиртное увеличивает аппетит и замедляет процесс расщепления жиров. Большинство алкогольных напитков очень калорийны.

Полуфабрикаты: колбасы, сосиски и прочее

Такие продукты включают в себя большое количество трансжиров, вызывающих в организме воспалительные процессы. Также полуфабрикаты содержат большое количество вкусовых добавок, которые задерживают воду в организме и заставляют нас есть их больше, чем нужно.

Совет: включение в рацион белковых продуктов, овощей и фруктов, а также зеленого чая может помочь улучшить метаболизм и контролировать аппетит.

Раньше мы писали о топ белковых продуктах для похудения на каждый день. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: