Убийственный маникюр: оказалось, что лампы для сушки лака разрушают ДНК ногтей

Об исследовании, которое обнаружило, что ультрафиолетовые лампы для сушки лака для ногтей могут вызвать гибель клеток, читайте в материале ТСН.ua

Исследование, проведенное группой ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего, показало, что ультрафиолетовые лампы, которые используются, когда делают маникюр, для того, чтобы высушить лак, могут разрушать ДНК и вызывать гибель клеток.

Ультрафиолетовый спектр приборов, используемых в маникюре для сушки лака, отличается от ультрафиолета, используемого в соляриях. Если в соляриях используется излучение 280–400 нанометров, то в сушках для ногтей это 340–395 нанометров, именно такой спектр нужен для полимеризации химических веществ, используемых в маникюрном геле.

В рамках исследования рассматривались три типа клеток – кератиноциты кожи взрослого человека, фибробласты крайней плоти человека и эмбриональные фибробласты мыши. Выяснилось, что в результате одного 20-минутного сеанса ультрафиолетового излучения от сушильных ламп гибнет 20-30% клеток. А если провести такие три сеанса подряд, это может вызвать некроз 65-70% клеток.

Помимо гибели клеток было обнаружено, что излучение влияет на ДНК. Ультрафиолет сушильной лампы вызывает повреждение митохондрий и ДНК в клетках, приводя к мутациям, наблюдаемым при различных болезнях, например при раке кожи. Исследователи отмечают, что даже со временем некоторые повреждения ДНК не были восстановлены.

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