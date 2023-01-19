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Убийственный маникюр: оказалось, что лампы для сушки лака разрушают ДНК ногтей

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
973
Время на прочтение
2 мин
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Убийственный маникюр: оказалось, что лампы для сушки лака разрушают ДНК ногтей

Чем опасны лампы для сушки ногтей

Об исследовании, которое обнаружило, что ультрафиолетовые лампы для сушки лака для ногтей могут вызвать гибель клеток, читайте в материале ТСН.ua

Исследование, проведенное группой ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего, показало, что ультрафиолетовые лампы, которые используются, когда делают маникюр, для того, чтобы высушить лак, могут разрушать ДНК и вызывать гибель клеток.

Ультрафиолетовый спектр приборов, используемых в маникюре для сушки лака, отличается от ультрафиолета, используемого в соляриях. Если в соляриях используется излучение 280–400 нанометров, то в сушках для ногтей это 340–395 нанометров, именно такой спектр нужен для полимеризации химических веществ, используемых в маникюрном геле.

В рамках исследования рассматривались три типа клеток – кератиноциты кожи взрослого человека, фибробласты крайней плоти человека и эмбриональные фибробласты мыши. Выяснилось, что в результате одного 20-минутного сеанса ультрафиолетового излучения от сушильных ламп гибнет 20-30% клеток. А если провести такие три сеанса подряд, это может вызвать некроз 65-70% клеток.

Помимо гибели клеток было обнаружено, что излучение влияет на ДНК. Ультрафиолет сушильной лампы вызывает повреждение митохондрий и ДНК в клетках, приводя к мутациям, наблюдаемым при различных болезнях, например при раке кожи. Исследователи отмечают, что даже со временем некоторые повреждения ДНК не были восстановлены.

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Дата публикации
Просмотры
973
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