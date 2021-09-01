Ученики — в школу, цветы — в дом: 5 правил озеленения детской комнаты

Какие комнатные растения обязательно должны быть в доме?

Комнатные растения нужны не только для красоты. Цветы способны улучшать самочувствие.

Например, колючки некоторых кактусов способны улавливать из воздуха нужные им ионы. Благодаря этому кактусы стали обязательным атрибутом помещения, в котором находится компьютер или телевизор.

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Большинство ботаников-профессионалов считают, что, например, такое растение для дома, как аспарагус прекрасно очищает воздух, а летучие фитонциды герани способны снизить головную боль, снять раздражительность. Считается, что они так же нормализуют сон. Но в комнате новорожденного не следует влаштовуввааты горшок с геранью.

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Цветы в горшках для маленьких: правила озеленения детской комнаты

Домашние растения можно, а какие нельзя ставить в детской? Специалисты из подбору материалов и мебели для декорирования дома дали советы.

Пока ребенку не исполнилось полгода, в комнате вообще не рекомендуется размещать любые растения в горшках, так как вазоны создают дополнительную нагрузку на иммунную систему малыша.

В комнате полугодового ребенка уже можно размещать первые комнатные цветы. Не рекомендуем выращивать сильнопахнущим, например, не следует украшать комнату геранью.

Не ставьте цветочные горшки на высоких, неустойчивых поверхностях, нечаянно опрокинув которые ребенок может себя травмировать. Идеальным решением для озеленения детской комнаты в этом возрасте станут подвесные кашпо.

Следует также помнить, что ребенок может не только наблюдать за растением, но и трогать ее руками, а возможно и пробовать на вкус. Поэтому не подходят для детской комнаты ядовитые растения (например, паслен (ядовитые плоды), диффенбахия, аглаонема (очень жгучий сок), алоказия (в соке содержатся токсичные вещества — алкалоиды и синильная кислота).

Возраст от 2 до 5 лет характеризуется повышенной активностью. Малышам интересно все, что окружает их. Зеленые растения помогут малышу познать окружающий мир. Посеяв семена, вы дадите ребенку возможность наблюдать за развитием растения.

УНИАН

Для современных городских детей с ослабленным иммунитетом растения в их комнате — жизненная необходимость. Но следует помнить, что большое количество растений для дома ночью будет отбирать у ребенка кислород, поэтому в детской комнате достаточно одной большой растения или двух-трех мелких.

Какие комнатные растения обязательно должны быть в доме?

Сансевиерия (или тещин язык, или щучий хвост) отлично очищает воздух, наполняя его кислородом. Растение перерабатывает различные примеси, которые могут наполнять воздух современных квартир и офисов. Но, внимание! Ставьте горшок с сансевиерией в гостиной или спальне. Растение имеет длинные остроконечные листья, что может быть небезопасно в детской.

Аспарагус прекрасно очищает воздух, а содержащиеся в его листьях фитонциды, которые выделяются в атмосферу, помогают облегчить течение болезней легких, в том числе и хронических, например, астмы.

Аглаонема - отличный очиститель воздуха. Листья этого комнатного растения улавливают из воздуха летучую пыль.

Мята перечная наполнит комнату приятным ароматом. Эфирные масла растения способны повышать настроение, а также способствовать легкому засыпанию и приятному сну.

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