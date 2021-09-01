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Ученики — в школу, цветы — в дом: 5 правил озеленения детской комнаты

Ученики — в школу, цветы — в дом: 5 правил озеленения детской комнаты

Домашние цветы — Квартблог

Какие комнатные растения обязательно должны быть в доме?

Комнатные растения нужны не только для красоты. Цветы способны улучшать самочувствие.

Например, колючки некоторых кактусов способны улавливать из воздуха нужные им ионы. Благодаря этому кактусы стали обязательным атрибутом помещения, в котором находится компьютер или телевизор.

© Pexels
Pexels

Большинство ботаников-профессионалов считают, что, например, такое растение для дома, как аспарагус прекрасно очищает воздух, а летучие фитонциды герани способны снизить головную боль, снять раздражительность. Считается, что они так же нормализуют сон. Но в комнате новорожденного не следует влаштовуввааты горшок с геранью.

Цветы в горшках для маленьких: правила озеленения детской комнаты

Домашние растения можно, а какие нельзя ставить в детской? Специалисты из подбору материалов и мебели для декорирования дома дали советы.

  • Пока ребенку не исполнилось полгода, в комнате вообще не рекомендуется размещать любые растения в горшках, так как вазоны создают дополнительную нагрузку на иммунную систему малыша.
  • В комнате полугодового ребенка уже можно размещать первые комнатные цветы. Не рекомендуем выращивать сильнопахнущим, например, не следует украшать комнату геранью.
  • Не ставьте цветочные горшки на высоких, неустойчивых поверхностях, нечаянно опрокинув которые ребенок может себя травмировать. Идеальным решением для озеленения детской комнаты в этом возрасте станут подвесные кашпо.
  • Следует также помнить, что ребенок может не только наблюдать за растением, но и трогать ее руками, а возможно и пробовать на вкус. Поэтому не подходят для детской комнаты ядовитые растения (например, паслен (ядовитые плоды), диффенбахия, аглаонема (очень жгучий сок), алоказия (в соке содержатся токсичные вещества — алкалоиды и синильная кислота).
  • Возраст от 2 до 5 лет характеризуется повышенной активностью. Малышам интересно все, что окружает их. Зеленые растения помогут малышу познать окружающий мир. Посеяв семена, вы дадите ребенку возможность наблюдать за развитием растения.
© УНИАН
УНИАН

Для современных городских детей с ослабленным иммунитетом растения в их комнате — жизненная необходимость. Но следует помнить, что большое количество растений для дома ночью будет отбирать у ребенка кислород, поэтому в детской комнате достаточно одной большой растения или двух-трех мелких.

Какие комнатные растения обязательно должны быть в доме?

Сансевиерия (или тещин язык, или щучий хвост) отлично очищает воздух, наполняя его кислородом. Растение перерабатывает различные примеси, которые могут наполнять воздух современных квартир и офисов. Но, внимание! Ставьте горшок с сансевиерией в гостиной или спальне. Растение имеет длинные остроконечные листья, что может быть небезопасно в детской.

Аспарагус прекрасно очищает воздух, а содержащиеся в его листьях фитонциды, которые выделяются в атмосферу, помогают облегчить течение болезней легких, в том числе и хронических, например, астмы.

Аглаонема - отличный очиститель воздуха. Листья этого комнатного растения улавливают из воздуха летучую пыль. 

Мята перечная наполнит комнату приятным ароматом. Эфирные масла растения способны повышать настроение, а также способствовать легкому засыпанию и приятному сну. 

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