Ученые бьют тревогу: такой кофе разрушает сосуды и может может навредить сердцу

Как нельзя пить кофе / © unsplash.com

Норвежские ученые провели исследование в течение 20 лет и установили, что потребление нефильтрованного кофе повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с фильтрованным.

Главный секрет оказался невероятно простым — обычный бумажный фильтр. Он задерживает кофестол — природное вещество из кофейных зерен, которое повышает уровень “плохого” холестерина.

Когда готовить кофе в турке, френч-прессе или гейзерной кофеварке, кофестол полностью попадает в чашку. А вот капельная кофеварка с бумажным фильтром оставляет его на бумаге, пропуская только полезные компоненты.

Исследования показали: четыре чашки фильтрованного кофе в день снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 15%. Более того, замена трех чашек нефильтрованного кофе на фильтрованный пять раз в неделю может снизить уровень холестерина на 0,58 ммоль/л — это значительный показатель.

Что касается эспрессо, здесь ситуация более сложная. В напитках из эспрессо-машин уровень дитерпенов (класс органических соединений) значительно выше, чем в обычном капельном кофе. Однако итальянские исследования показали, что экстракты эспрессо могут замедлять накопление токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

Кофеин препятствует образованию амилоидных бляшек и защищает нейроны, снижая риск развития деменции. Главное — не превышать 2-3 порции в день, иначе возможны тревожность и бессонница.

Растворимый кофе — наименее полезный вариант для ежедневного употребления. При производстве большинство полезных веществ разрушается, а в составе появляется акриламид — потенциально опасное соединение. К тому же, производители часто добавляют искусственные ароматизаторы для улучшения вкуса.

Для максимальной пользы врачи рекомендуют свежеобжаренные зерна и капельную кофеварку с бумажным фильтром.