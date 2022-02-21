Ученые изменили группу крови у донорских легких

Когда легкие впервые попали в лабораторию, они были взяты у человека со второй группой крови, однако покинули лабораторию уже с первой группой.

В Научно-исследовательском институте больницы Торонто исследователи поменяли идентичность донорских легких. Когда легкие впервые прибыли в лабораторию, они принадлежали человеку с группой крови А, а это означает, что к легочной ткани и клеткам крови были прикреплены определенные крошечные маркеры, называемые антигенами. Но когда легкие покинули лабораторию, эти антигены почти полностью исчезли. Всего за один час исследователи эффективно преобразовали легкие в орган другого человека, сообщает издание Wired.

«Это совершенно потрясающе», — говорит исследователь из лаборатории Cypel в Университете Торонто и первый автор статьи, опубликованной на этой неделе в журнале Science Translational Medicine, в которой описывается трансформация, Айчжоу Ван.

Этот эксперимент является важным шагом на пути к тому, чтобы дать большему количеству людей доступ к жизненно важным трансплантатам органов. Более 100 тыс. человек только в Соединенных Штатах в настоящее время ждут органов, но часто наиболее нуждающиеся не могут получить помощь из-за одной большой проблемы: их группа крови не соответствует имеющимся органам.

Айчжоу Ванг работает в лаборатории под руководством Марсело Сайпела, ведущего автора статьи и торакального хирурга, который потратил годы на поиск способов увеличить количество легких, доступных для пересадки.

Для того чтобы пересадка органов прошла успешно, донор и реципиент должны иметь совместимые группы крови, иначе пересаженный орган будет воспринят как инородный «захватчик». Этот процесс может быть смертельно опасным.

Но поскольку в первой группе крови нет антигенов, люди с ней считаются «универсальными донорами». Их кровь и ткани не вызовут иммунной реакции у реципиентов с любой группой крови.

Используя донорские легкие, которые когда-то принадлежали человеку со второй группой крови, Ванг и Сайпел ввели в ткань небольшую дозу определенных ферментов. Затем команда провела окрашивание антителами, которые пометили оставшиеся антигены, чтобы можно было увидеть, насколько успешно сработали ферменты. В течение часа более 90 процентов антигенов второй группы крови были уничтожены. Через четыре часа это число увеличилось до 97, что формально меняет группу крови этих легких на первую.

Однако пока что технология работает лишь для второй группы крови, в планах создание такой же технологии для уже третьей.