Ученые нашли гены, указывающие на разницу в работе мозга мужчин и женщин

Ученые нашли гены, указывающие на разницу в работе мозга мужчин и женщин

То, что у людей разного пола мозг работает неодинаково, практически доказано.

Ученые из Стэнфордского университета нашли более тысячи генов, указывающих на различия мозга мышей женского и мужского пола. Одни гены более активны у самцов, другие — у самок.

Как пишет Science Daily, это может означать, что у людей разного пола мозг работает по-разному.

Исследователи изучили структуры, ответственные за поведение «оценка, знакомство, спаривание, ненависть». К нему, например, относится способность самцов мышей быстро распознавать пол другой особи на своей территории или готовность самок защищать детенышей. Такое поведение помогает грызунам плодиться, а их потомству выживать.

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Выявленные гены помогли идентифицировать конкретные клетки мозга, отвечающие за специфическое для пола поведение.

«Мыши не люди. Но уместно предположить, что аналогичные типы клеток мозга играют роль в формировании типичного социального поведения мужчин и женщин», – заявил ведущий автор исследования Нирао Шах.

В ходе работы ученые обнаружили гены – факторы риска развития заболеваний мозга. Из 207 генов, связанных с расстройствами аутистического спектра, 29 были более активными у самцов, а десять – у самок. Это, вероятно, сможет объяснить, почему у мужчин такие особенности здоровья встречаются в четыре раза чаще.

Кроме того, ученые определили, что у самок активнее работают гены, связанные с болезнью Альцгеймера и рассеянным склерозом. От этих проблем чаще всего страдают женщины.