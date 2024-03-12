Ученые назвали четыре продукта, которые вредят здоровью мужчин

Некоторые продукты способны привести к тяжелым заболеваниям у мужчин, в частности раку.

Американские ученые определили четыре основных продукта, которые вредны для мужчин, ведь при регулярном употреблении в организме начинаются необратимые изменения, способные привести к тяжелым заболеваниям.

Об этом пишет Daily.News.Kyiv.

Жареное мясо

В такой пище имеется значительная концентрация канцерогенов, негативно влияющих на важнейшие процессы в организме – страдает желудок, поражаются сердце и сосуды. При обжаривании мяса образуются опасные соединения, причиняющие вред.

Яичница

За один прием пищи мужчина может употребить 3-4 жареных куриных яйца. Однако в неделю допускается употребление не более двух яиц.

Колбасы, сосиски и сардельки

В данных продуктах имеется излишнее количество соли и различных пищевых и вкусовых добавок. Частое потребление изделий из мяса чревато импотенцией, также возможно возникновение рака простаты.

Пиво

Этот алкогольный напиток содержит фитогормоны, провоцирующие половое бессилие. К тому же, пиво является достаточно калорийным продуктом, что приводит к избыточному весу.

Напомним, диетологи составили список наиболее вредных для организма продуктов, которые приводят к ожирению, сердечным заболеваниям, болезням желудочно-кишечного тракта и укорачивают жизнь человека.

Читайте также: