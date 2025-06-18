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Ученые назвали фрукт, который способен снизить артериальное давление за 20 дней: всего две штуки на день — и доживете до 100 лет
По данным Минздрава, более 34% украинцев в возрасте от 18 до 69 лет имеют повышенное артериальное давление. Врачи рекомендуют для его понижения ежедневно употреблять не менее 200 г фруктов и овощей. Однако, согласно последним исследованиям, существует один фрукт, который лучше справляется с проблемой.
Речь идет о бананах. Если их использовать регулярно, то положительные изменения можно заметить уже через 3 недели.
Почему бананы снижают давление
Гипотензивный эффект бананов достигается в основном благодаря высокому содержанию калия. Именно этот микроэлемент выступает как антагонист натрия, выводя из организма излишки соли. Состояние сосудов улучшается — они расширяются, благодаря чему давление снижается.
По данным Medical News Today, в одном банане среднего размера содержится примерно 422 мг калия. Суточная норма составляет 2600 мг для женщин и 3400 мг для мужчин.
Регулярное употребление бананов может стать дополнительным шагом в профилактике гипертонии.
В Непале было проведено исследование, результаты которого было опубликовано в 2015 году в журнале Medical Science. Оно показало, что употребление двух бананов в день в течение 20 дней помогает значительно снизить как систолическое, так и диастолическое давление у имеющих повышенные показатели.
Почему бананы следует добавить в рацион: не только снижение давления
Бананы содержат не только калий. В них также находятся:
пищевые волокна — улучшают пищеварение и удлиняют ощущение сытости;
витамины группы В (в частности, В6) — помогают поддержать здоровье нервной системы, синтез серотонина;
антиоксиданты — защита клеток от окислительного стресса;
натуральные сахара — фруктоза, глюкоза и сахароза восстанавливают энергию после физических нагрузок.
В бананах также содержится триптофан — аминокислота, способная помочь повысить способность человека запоминать и обучаться, регулирует настроение.
Американская диабетическая ассоциация рекомендует добавить в свой рацион бананы и другие фрукты из-за содержания клетчатки, помогающей снизить количество сахара в крови.